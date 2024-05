Robô estabelece novo recorde mundial do Cubo de Rubik (vídeo)

Um robô da Mitsubishi Electric, que normalmente posiciona os fios em motores de aparelhos como os de ar condicionado, resolveu o puzzle do Cubo de Rubik a uma velocidade alucinante, estabelecendo assim um novo recorde mundial do Guinness. Os humanos não têm hipóteses!

Para aqueles que não têm idade suficiente para saber o que é um Cubo de Rubik, trata-se de um puzzle 3D que se tornou uma loucura no início dos anos 80.

O puzzle é resolvido quando cada uma das seis faces do cubo tem uma cor sólida. No início da década de 2000, os cubos de Rubik voltaram a ganhar popularidade e os torneios de “speedcubing” foram retomados.

O recorde humano de resolução de um cubo de Rubik é de 3,13 segundos, estabelecido pelo campeão norte-americano Max Park em 2023.

O robô da Mitsubishi Electric demorou 0,305 segundos a completar o puzzle, reduzindo em 0,075 segundos o recorde existente estabelecido por um robô do MIT em 2018.

Como mostra o vídeo abaixo, é literalmente uma situação de piscar de olhos, uma vez que o piscar de olhos, tem uma duração em média entre 100 e 400 milissegundos.

Em reconhecimento dos esforços da empresa japonesa, o Guinness World Records atribuiu-lhe o recorde de “robô mais rápido a resolver um cubo de puzzle rotativo”.

O TOKUI Fast Accurate Synchronized motion Testing Robot (TOKUFASTbot) bateu o recorde graças ao seu mecanismo de rotação - é capaz de efetuar uma rotação de 90 graus em 0,9 milissegundos - que se baseia nos servomotores da Mitsubishi Electric sensíveis ao sinal e num algoritmo de IA de reconhecimento de cores patenteado.

Ao contrário dos robôs humanoides de que falámos recentemente, o TOKUFASTbot não foi concebido para ser bonito.

Como Yuji Yoshimura, diretor-geral sénior do Centro de Engenharia de Produção de Componentes da Mitsubishi Electric, explicou, o seu “trabalho diário” é melhorar o fabrico de motores para aparelhos como ar condicionado e ventiladores.

Desde a criação do nosso Centro de Engenharia de Produção de Componentes em 2016, temos vindo a desenvolver e a fabricar motores de alta tecnologia, semicondutores de potência e produtos relacionados. Para demonstrar as nossas capacidades técnicas na obtenção de enrolamentos de alta velocidade e alta precisão, que são fundamentais para aumentar a produtividade e a eficiência dos motores utilizados em muitos dos nossos produtos, os nossos jovens engenheiros trabalharam voluntariamente para estabelecer o recorde mundial, resultando num título do Guinness World Records, o que motivou os nossos engenheiros a desenvolver ainda mais as suas competências técnicas. Continuaremos a enfrentar desafios interessantes utilizando a tecnologia que cultivámos no desenvolvimento de motores para apoiar o fabrico global.