O Copilot no Telegram? Microsoft já tem um bot acessível a todos neste serviço de mensagens

A IA ganha espaço e os utilizadores cada vez mais querem ter esta ajuda presente no dia a dia. As grandes empresas já perceberam isso e procuram por isso encontrar a sua utilização em novo contexto. A Microsoft dá agora um passo e traz o Copilot para mais uma plataforma. Assim, surge o primeiro bot da IA da Microsoft para o Telegram.

Microsoft já tem um bot no Telegram

A interação com as propostas de IA parecem cada vez mais comuns. A Microsoft tem aproveitado esta sua proposta e as suas capacidades no seu software e no seu sistema, para assim dar mais aos utilizadores. O Windows está cada vez mais integrado e isso é cada vez mais visível.

Agora, e para mostrar mais potencialidades, o Telegram recebe uma novidade neste campo. Um novo bot do Copilot permite aos utilizadores interagirem com a IA da Microsoft e aproveitar alguma das suas muitas potencialidades. Ainda está em beta, mas oferece já muito do que estará disponível num futuro próximo.

Copilot fica acessível a todos

Para ajudar os utilizadores, a Microsoft lançou uma página dedicada ao seu bot do Copilot, onde podemos ver as suas funcionalidades disponíveis. Esta tem uma lista de propostas, que vão desde a pesquisa de informações a até à organização de viagens.

Há ainda muito trabalho a ser realizado, mas fica já claro que este bot poderá ser uma ajuda importante para os utilizadores. Numa conversa normal, os utilizadores podem obter toda a informação pretendida, vinda de muitas fontes e em muitos formatos. De notar que por agora ainda não é possível gerar imagens.

Toda a informação neste bot com IA

O Copilot no Telegram funciona em todas as plataformas suportadas. O Telegram está disponível no Windows, macOS, iOS, Android, Linux e na Web. Para começar, clique neste link ou escreva “@CopilotOfficialBot” na pesquisa. Antes de continuar, deverá aceitar as políticas de privacidade da Microsoft e confirmar o número de telefone associado à sua conta.

Este é mais um espaço que a Microsoft parece ter conquistado com o Copilot e que será útil. Numa simples conversa com este contacto será possível ter toda a informação, de forma rápida e completa. Esta é uma das muitas possibilidades que em breve teremos para interagir com a IA e com todas as suas capacidades.