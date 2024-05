Qual a versão mais usada do Android? Eis o estado deste sistema da Google em 2024

O universo Android tem sido ao longo dos anos um misto de versões no que toca ao que está presente nos smartphones. A Google não tem conseguido levar os fabricantes a atualizarem as suas propostas e isso leva à fragmentação. Os dados mais recentes mostram, novamente, que ainda não é o Android 14 a dominar o mercado.

As versões do Android têm sido espalhadas pelos equipamentos, sem haver uma organização lógica. As marcas dominam esta componente de atualização, levando a que dificilmente aconteçam ou que demorem muito tempo a serem realizadas. Isso está identificado e parece não ter solução.

Existe, naturalmente, uma mudança a acontecer, com cada vez mais marcas a oferecer novos ritmos de atualizações. A somar a isso há também um compromisso de oferecer atualizações por mais tempo e com novidades mais frequentes, algo que é positivo, mas que ainda não é generalizado.

Os dados mais recente revelam o cenário atual das versões do Android. Esperava-se que fosse o Android 14, mas é ainda a versão anterior a dominar. Aliás, a última versão estável do Android deve contentar-se com a quinta posição, tendo sido superada pelo Android 11, Android 12 e até Android 10, de 2019.

Estado deste sistema da Google em 2024

No topo, e com uma taxa de mercado de 20,9%, temos o Android 13. Desde outubro do ano passado, última vez que a Google partilhou os seus dados, o Android 13 caiu apenas 1,5% de quota. A segunda versão mais utilizada é o Android 11 (com 19,0%) em vez do Android 12 (com 14,7%). Além disso, mesmo o Android 10, que já tem cinco anos, tem uma participação de mercado maior do que o Android 14.

A boa notícia é que as versões anteriores ao Oreo estão a ser abandonadas gradualmente, somando um total de 4,6%. Versões anteriores ao Marshmallow, antes da chegada das permissões de tempo de execução, estão presentes em apenas 1,2% de todos os telefones Android ativos.

Por outro lado, as versões mais modernas do Android, versão 10 em diante, correspondem a 81,2% do total. Essas versões recebem alterações e novos recursos em áreas como o sistema Google Play e outros serviços da Google. Assim, fica claro que o sistema da Google ainda tem de crescer e mudar, apesar de estar já muito melhor face ao passado.