Tap to Share: Android vai receber outra novidade inspirada no iPhone

A Google está a desenvolver uma nova funcionalidade para partilha ficheiros entre smartphones Android, chamada Tap to Share. Pretende simplificar e melhorar como os utilizadores trocam conteúdo, como fotos, vídeos e outros ficheiros. Muitos devem reconhecer o conceito, até porque a Apple já o usa no iPhone.

O Android recebe mais uma novidade inspirada no iPhone

Esta funcionalidade baseia-se nas melhorias contínuas que a empresa tem vindo a implementar no Quick Share, o seu serviço de partilha de ficheiros já existente, que já foi expandido para além do Android, suportando PCs com Windows e até mesmo dispositivos iOS. A existência do Tap to Share foi descoberta através de uma análise ao código da versão 26.15.31 do Google Play Services.

As descobertas apontam para um método de partilha baseado na proximidade, concebido para tornar as transferências mais rápidas e intuitivas no Android. Com o Tap to Share, os utilizadores poderão iniciar transferências de ficheiros simplesmente aproximando os seus smartphones, desde que ambos os dispositivos estejam desbloqueados. O processo foi concebido para ser altamente visual e interativo.

As instruções sugerem que os ecrãs de ambos os dispositivos devem sobrepor-se parcialmente durante a operação, permanecendo visíveis para ambos os utilizadores. Um sinal visual, como um brilho no ecrã, indicará que o processo de partilha foi iniciado. Se a transferência não começar imediatamente, os utilizadores podem ter de encostar as partes traseiras dos seus dispositivos.

Tap to Share: Google torna simples partilhar ficheiros e fotos

Isto sugere que a funcionalidade utiliza provavelmente a tecnologia NFC (Near Field Communication). Esta está geralmente localizada perto do módulo da câmara nos smartphones Android mais modernos, para estabelecer uma ligação segura entre os dispositivos.

A Google ainda não anunciou uma data de lançamento oficial. No entanto, os relatórios anteriores sugerem que a funcionalidade poderá estrear primeiro nos smartphones Pixel da Google. Provavelmente, também chegará aos dispositivos Samsung de última geração, como a série Galaxy S26, de forma rápida.

Além da praticidade, a funcionalidade "Tap to Share" prioriza a privacidade e a segurança. Ao contrário de alguns métodos de partilha existentes, os utilizadores não terão de trocar números de telefone nem tornar os seus dispositivos amplamente visíveis para outras pessoas próximas. Isto reduz a exposição e minimiza o risco de ligações indesejadas.