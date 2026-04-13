Se usa o ChatGPT no macOS, a OpenAI recomenda atualizar a app imediatamente

Uma biblioteca de terceiros comprometeu o sistema de certificados da OpenAI. A gigante da IA garante que os dados dos utilizadores estão seguros, mas a atualização é obrigatória para evitar riscos maiores. A OpenAI confirmou também que este incidente de segurança está a afetar apenas os utilizadores do ecossistema macOS.

ChatGPT e outras apps de IA comprometidas no macOS

O problema não teve origem direta nos servidores da empresa, mas sim numa falha numa biblioteca de terceiros amplamente utilizada, a Axios. Este incidente faz parte de um ataque mais abrangente à cadeia de fornecimento de software, detetado no final de março. Este acabou por comprometer o processo de assinatura das aplicações da OpenAI para os computadores da Apple.

De acordo com a empresa liderada por Sam Altman, um erro de configuração no fluxo de trabalho do GitHub Actions permitiu o descarregamento de uma versão maliciosa da referida biblioteca. Este processo tinha acesso aos certificados digitais que validam a autenticidade de ferramentas como o ChatGPT Desktop e o Codex.

Embora a análise técnica da OpenAI indique que o certificado não terá sido extraído pelos atacantes, a empresa decidiu agir com precaução extrema. Numa nota para tranquilizar a comunidade, esclareceu que não detetaram acesso a dados sensíveis. "Não encontrámos provas de que os dados dos utilizadores da OpenAI tenham sido acedidos, que os nossos sistemas tenham sido comprometidos ou que o nosso software tenha sido alterado"

OpenAI pede atualização imediata por segurança

Palavras-passe e chaves de API permanecem seguras, uma vez que a falha se limitou estritamente ao mecanismo de certificação das apps para Mac. A resposta imediata passa pela rotação dos certificados de segurança. Na prática, isto significa que as versões antigas das aplicações vão deixar de ser confiáveis para o sistema operativo da Apple.

Para quem utiliza o ChatGPT no Mac, a atualização para a versão mais recente é agora uma prioridade. A OpenAI foi clara quanto ao prazo de validade das versões atuais. "As versões mais antigas das aplicações de desktop para macOS deixarão de receber atualizações ou suporte e poderão deixar de funcionar a partir de 8 de maio".

Ao atualizar, o utilizador garante que a sua app está assinada com o novo certificado legítimo. Desta forma, protege-se contra eventuais apps falsas que tentem aproveitar o certificado antigo, agora revogado, para contornar as proteções do macOS.