Pixel 10: problemas surgem ao ligar o Android aos smartwatches da Samsung

Com poucas semanas de mercado, o Pixel 10 tem apresentado alguns problemas que não se esperavam. Muitos estão associados ao próprio sistema Android, mas outros parecem sair fora da esfera da Google. O mais recente deixa em conflito os smartwatches da Samsung, que simplesmente não se ligam aos Pixel 10.

Quem acabou de comprar um telemóvel da série Pixel 10 e tentou emparelhá-lo com um Galaxy Watch, é provável estar com problemas de conectividade. A situação ganha peso e acumulam-se relatos no Reddit e nos fóruns de suporte da Google de que os relógios da Samsung, especialmente as séries Galaxy Watch 8, Galaxy Watch 7 e Galaxy Watch Ultra, simplesmente se recusam a ligar aos smartphones Google por Bluetooth.

Do que é descrito, a configuração para na etapa do código de emparelhamento, seja através da app Galaxy Wearable ou através das definições manuais do Bluetooth. Repor o relógio e reinstalar o Samsung Health, bem como a app Galaxy Wearable, também não ajuda. Isso acontece ao emparelhar após instalar a mais recente atualização de setembro no Pixel 10 Pro XL.

A boa notícia é que o Google parece estar ciente do problema, de acordo com um especialista em produtos que respondeu à reclamação na página de suporte do Google há cerca de três dias. Há uma teoria de que o patch de segurança de agosto no Galaxy Watch pode ter causado a incompatibilidade, embora seja cedo demais para o confirmar.

Entretanto, o problema parece mesmo limitado a estes equipamentos da gigante das pesquisas. Estes relógios emparelham perfeitamente com os telemóveis da própria Samsung, como o Galaxy Z Fold 7 e o Flip 7, pelo que o problema parece limitado aos dispositivos Pixel 10.

Comment

byu/daylyn17 from discussion

inGooglePixel

Curiosamente, algumas pessoas encontraram soluções alternativas que parecem tratar do problema, do que é revelado. Um utilizador conseguiu ligar o seu Galaxy Watch 7 após reinstalar o Samsung Health. No entanto, e para muitos, este truque não parece resolver o problema.

Por enquanto, quem estiver a tentar emparelhar um Galaxy Watch 8, Ultra ou modelos mais antigos com um Pixel 10, provavelmente terá de esperar ou tentar várias soluções alternativas para que isso aconteça. Espera-se que uma futura atualização de software da Google ou da Samsung resolva o problema. Como ambas as empresas trabalham em conjunto no Wear OS, uma correção deverá ser lançada em breve.