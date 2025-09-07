75% das freguesias com 5G! Que operadora com mais estaçoes?

No final do 2.º trimestre de 2025 (2T2025) o número de estações de base instaladas no território nacional com tecnologia 5G ascendia a 14 445 estações, de acordo com os dados reportados pelos quatro operadores.

No final do 2T2025 a Vodafone foi o operador com o maior número de estações de base 5G instaladas (5070), seguido pela NOS (4881), pela DIGI (2498) e pela MEO (2062). Em comparação com igual período do ano anterior, a MEO registou um aumento de 35,6% de estações de base 5G (+541 estações), a Vodafone aumentou 22,6% (+933 estações) e a NOS 2,1% (+101 estações).

700 MHz é a faixa com maior número de estações 5G

A faixa de frequências dos 700 MHz, que permite disponibilizar maior cobertura, detém um maior número de estações instaladas (10 901), seguida da faixa de frequências dos 3,6 GHz (5251), que apesar de permitir uma menor cobertura comparativamente com a faixa dos 700 MHz, disponibiliza uma maior capacidade.

Total dos concelhos e 75% das freguesias com estações 5G

Quanto à distribuição das estações de base 5G, estas encontravam-se espalhadas por 308 concelhos (a totalidade dos concelhos no país) e por 2308 freguesias (74,7% das freguesias no país).

Em termos gerais, os três operadores históricos dispõem de estações na quase totalidade dos concelhos. A DIGI passou a estar presente em 301 concelhos (97,7% do total).

As zonas do país onde a densidade de estações é superior correspondem também àquelas onde a densidade populacional é mais elevada ou onde existe uma sazonalidade do número de habitantes.

62% das estações 5G localizadas em áreas urbanas

A maioria de estações 5G encontrava-se localizada em Áreas Predominantemente Urbanas (62% do total ou 8949 estações), comparativamente com cerca de 14,1% (2033 estações) instaladas em Áreas Mediamente Urbanas e com 24,0% (3463 estações) localizadas em Áreas Predominantemente Rurais.

Considerando o total de locais de Portugal onde cada operador disponibiliza estações móveis, a NOS apresentava a maior proporção de estações 5G nos locais onde se encontrava presente (93,8% dos seus locais), seguido da Vodafone (87,7%), da DIGI (61,0%) e da MEO (37,3%).

Acessos à Internet Móvel 5G atingem os 4,6 milhões

No final do 2T2025, o número de utilizadores de Internet móvel através de 5G totalizou 4,6 milhões (+58,6% face ao 2T2024), atingindo uma taxa de penetração de 43,2 por 100 habitantes.

O peso dos acessos móveis através da rede 5G é de 36,2% no total dos acessos móveis com utilização efetiva. No caso da Internet móvel, 42,9% utilizaram a rede móvel 5G.

O tráfego cursado através de redes 5G representou cerca de 22,3% do total de tráfego de dados móveis, atingindo os 8,1 GB mensais por utilizador de Internet móvel 5G.