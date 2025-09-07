Pode mudar a cor do seu carro? Atenção às coimas

Mudar a cor de um carro é uma vontade de quem gosta de personalizar o seu veículo. Saiba o que diz a lei para este tipo de situações.

Mudar a cor de um veículo não é apenas uma questão estética, pois a lei portuguesa impõe regras claras sobre como e quando se pode alterar a cor de um automóvel.

Formas de alterar a cor do carro

Pintura completa (repintura)

A repintura consiste na aplicação de tinta nova sobre toda a carroçaria do veículo. Esta é uma alteração permanente e, por isso, tem implicações legais: É obrigatória a comunicação ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) para atualização do livrete do veículo.

O carro deve passar por uma inspeção extraordinária, onde será verificada a conformidade da modificação.

Apenas após a aprovação da inspeção é que o veículo é considerado legalmente apto a circular com a nova cor. Envelopamento (wrap) O "envelopamento" consiste na aplicação de uma película adesiva sobre a pintura original. Esta técnica permite mudar totalmente a cor ou criar efeitos especiais, como acabamentos mate ou metálicos. Legalmente: Se a cor do veículo for alterada completamente, o "envelopamento" deve ser comunicado ao IMT e o carro submetido a inspeção.

Alguns tipos de película, como os vinis cromados, são proibidos.

Consequências de não legalizar a alteração

Alterações à cor do carro que não sejam comunicadas ao IMT podem resultar em multas que chegam até 1.250€. Além disso, podem surgir problemas com o seguro do veículo, caso seja necessário acionar a cobertura em caso de acidente.

Mudar a cor do carro é perfeitamente possível em Portugal, mas deve ser feito dentro da legalidade. Pinturas permanentes ou alterações totais via "envelopamento" requerem comunicação e inspeção junto do IMT. Seguir estes passos evita coimas, problemas com seguros e garante que o veículo continua a circular legalmente.

O preço da alteração ao certificado por causa da mudança da cor é de: 27€ online ou 30€ em balcão

Como alterar a cor do veículo - IMT