Nissan LEAF distinguido pelo comportamento dinâmico e qualidade do habitáculo

O novo Nissan LEAF foi distinguido com o prestigiado prémio "Editor's Choice" nos Autotrader Drivers' Choice Awards 2026, com o júri a destacar o comportamento dinâmico, a qualidade do habitáculo e o compromisso com a sustentabilidade.

Resultado da escolha dos editores da AutoTrader, este galardão reconhece o modelo que mais se destacou entre todos os veículos avaliados pela equipa editorial da publicação britânica ao longo dos últimos 12 meses.

Segundo Erin Baker, diretora editorial da Autotrader, o maior marketplace automóvel do Reino Unido, "o Nissan LEAF tem estado na linha da frente da revolução da mobilidade elétrica há mais de uma década".

É, sem dúvida, uma referência no segmento, e esta nova geração combina conforto, autonomia e tecnologia num conjunto elegante, reforçado por credenciais ambientais de grande relevância. Apreciámos particularmente a sua condução equilibrada, o design inteligente do habitáculo e o ecrã panorâmico curvo.

Descrevendo-o como um "verdadeiro ícone", a diretora editorial destacou o facto de o novo Nissan LEAF ser produzido em Sunderland, recorrendo a 20% de energia renovável, com as restantes emissões compensadas.

Novo capítulo do Nissan LEAF

Desde o seu lançamento, em 2010, o Nissan LEAF ultrapassou as 700.000 unidades vendidas em todo o mundo, e esta terceira geração assinala um novo capítulo na sua história.

Desenvolvido de raiz para responder às exigências dos atuais utilizadores de veículos elétricos, mantém o espírito inovador que fez do modelo uma referência global na transição para a mobilidade de emissões zero.

Disponível em Portugal com duas opções de bateria, de 52 kWh e 75 kWh, o novo Nissan LEAF oferece uma autonomia máxima de 622 km, velocidade de carregamento até 417 km em 30 minutos e um conjunto de tecnologias avançadas que garantem tranquilidade nas deslocações não só em cidade como em viagens longas.

Reconhecido internacionalmente, a distinção da AutoTrader vem juntar-se aos prémios de Vencedor Absoluto/Melhor Compacto do Mundo nos Women's Worldwide Car of The Year 2026 e à presença entre os três finalistas do World Car of the Year 2026.

A nova geração do LEAF está disponível no mercado nacional a partir de 29.990 euros (+ IVA), com uma oferta especial de lançamento de três anos de manutenção incluída.

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