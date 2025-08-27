Novo Volkswagen T-Roc “made in Portugal” já foi revelado

O grupo Volkswagen apresentou hoje a segunda geração do T-Roc, um veículo alemão, produzido na Autoeuropa, em Palmela. Conheça as principais mudanças deste novo Volkswagen T-Roc.

O novo Volkswagen T-Roc, segunda geração do SUV mais vendido da marca na Europa, já foi oficialmente revelado e continuará a ser produzido em Palmela, na Autoeuropa, até pelo menos 2033.

O que muda neste novo T-Roc?

Design renovado : linhas mais robustas e modernas, inspiradas no Tiguan, com faróis LED interligados por uma barra luminosa frontal e traseira.

: linhas mais robustas e modernas, inspiradas no Tiguan, com faróis LED interligados por uma barra luminosa frontal e traseira. Dimensões : cresceu cerca de 12 cm, ganhando mais espaço a bordo e um visual ligeiramente coupé.

: cresceu cerca de 12 cm, ganhando mais espaço a bordo e um visual ligeiramente coupé. Bagageira maior : agora com cerca de 475 litros, mais 30 litros do que a geração anterior.

: agora com cerca de 475 litros, mais 30 litros do que a geração anterior. Interior digitalizado : cockpit 100% digital, novos materiais e melhor insonorização; mais conectividade com Apple CarPlay e Android Auto sem fios.

: cockpit 100% digital, novos materiais e melhor insonorização; mais conectividade com Apple CarPlay e Android Auto sem fios. Tecnologia : sistemas avançados IQ.DRIVE, como Travel Assist, ACC adaptativo, Lane Assist e reconhecimento de sinais de trânsito.

: sistemas avançados IQ.DRIVE, como Travel Assist, ACC adaptativo, Lane Assist e reconhecimento de sinais de trânsito. Motores : versões mild-hybrid a gasolina com 116 cv e 150 cv; versões full-hybrid (com até 120 km de autonomia elétrica e carregamento rápido a 50 kW); topo de gama T-Roc R com motor 2.0 mild-hybrid.

: Fim da versão Cabriolet: o novo T-Roc já não terá versão descapotável.

O modelo é um verdadeiro “orgulho português”, sendo exclusivamente fabricado na Autoeuropa, em Palmela, e exportado para dezenas de mercados internacionais. As pré-vendas arrancam já em setembro. A chegada ao mercado está prevista para final de 2025.