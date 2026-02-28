Android 17 Beta 2: Google continua a trazer novidades aos Pixel

A Google lançou a versão Beta 2 do Android 17, com novas APIs focadas na privacidade, conectividade e controlos de UI melhorados. A atualização traz ferramentas de sistema, como a API EyeDropper e um Seletor de Contactos seguro para limitar o acesso alargado aos dados. Os desenvolvimentos continuam a bom ritmo.

Chegou o Android 17 Beta 2 para testes

A gigante das pesquisas afirmou que a plataforma avança rapidamente em direção à sua meta de Estabilidade da Plataforma, que deverá ser alcançada em março. Isto permitirá à Google fornecer as APIs finais do SDK e do NDK, no Android 17, possibilitando aos programadores finalizar as suas aplicações para um lançamento estável em junho de 2026.

Há algum tempo que o Android suporta botões de chat que proporcionam um acesso rápido a conversas entre aplicações. Com a versão beta mais recente, as bolhas estão agora disponíveis para qualquer aplicação, bastando para isso premir e segurar o ícone da aplicação. Nos tablets e dispositivos dobráveis, uma nova barra de bolhas na barra de tarefas facilitará a organização e a navegação entre pontos fixos no ecrã.

Nesta atualização, a Google também melhorou a compatibilidade com a captura do ponteiro para tratar os movimentos do touchpad e os gestos de rolagem como eventos do rato por defeito. Isto melhorará significativamente a experiência em jogos. A Google revelou que os programadores podem ainda optar pelo modo absoluto caso necessitem de dados brutos de localização dos dedos em vez de movimento relativo.

Google continua a trazer novidades aos Pixel

A Google também melhorou a segurança das Palavras-passe de Utilização Única (OTPs) no Android 17, implementando um atraso obrigatório de três horas no acesso a SMS para aplicações que não sejam o destinatário pretendido ou o manipulador de SMS padrão. Isto ajudará a impedir o sequestro de OTPs, garantindo que apenas os domínios verificados podem ler programaticamente os códigos de verificação logo após o envio.

Outra melhoria de segurança é a introdução da permissão ACCESS_LOCAL_NETWORK, que impede as aplicações de digitalizar redes locais sem o consentimento do utilizador. Isto ajuda a evitar riscos de rastreio oculto e recolha de impressões digitais. De futuro, as aplicações devem utilizar seletores de dispositivos mediados pelo sistema ou solicitar permissões explícitas em tempo de execução para continuar a comunicar com dispositivos domésticos inteligentes e de transmissão.

A Google afirma que os programadores devem começar a compilar as suas aplicações com o SDK 37 agora para testar alterações que possam causar problemas. Após o marco de estabilidade de março, os programadores poderão enviar as suas aplicações atualizadas para a Google Play Store, antes do lançamento da disponibilidade geral. Para os utilizadores finais inscritos no programa Android Beta, o Android 17 Beta 2 será distribuído automaticamente via OTA (Over-the-Air).