Cuidado! Andam a vender PCs com 1TB e afinal é tudo espaço na Cloud

Numa altura em que os PCs e outros dispositivos aumentam exponencialmente de preço, há negócios que parecem bons demais para deixar passar. Infelizmente, acabam por se revelar falsos e enganar os utilizadores. O esquema agora parece ser vender máquinas que anunciam um espaço de armazenamento, mas a maior parte é num serviço Cloud.

PCs com 1TB e afinal é tudo espaço na Cloud

Diversos vendedores na Amazon e noutras lojas online anunciam PCs Windows com 1,1 ou 1,2 TB de armazenamento, bem como armazenamento na nuvem do OneDrive. Comprar um PC em promoção pode parecer uma excelente ideia, mas se não verificar as especificações com atenção, o resultado pode ser um verdadeiro desastre financeiro.

De acordo com as queixas na comunidade Reddit, nos últimos dias vários vendedores da Amazon têm anunciado computadores com Windows 11. A particularidade são os valores de armazenamento que não refletem a capacidade física real do dispositivo. São negócios ótimos, mas que, na verdade, não correspondem depois ao que o utilizador espera e está até publicitado.

Os utilizadores encontraram anúncios de PCs com capacidades de armazenamento superiores a 1 TB a preços surpreendentemente baixos. À primeira vista, esta pode parecer uma configuração generosa, mas estes números escondem um detalhe importante.

Utilizadores devem avaliar o que lhes estão a vender

Na maioria dos casos, o PC inclui apenas 128 GB de armazenamento interno. O restante, até ao suposto terabyte, corresponde ao espaço na cloud oferecido pelo Microsoft OneDrive, geralmente ligado a uma subscrição anual do Microsoft 365. O problema não é oferecer armazenamento na nuvem, mas sim que os anúncios tentam enganar os consumidores. Em especial os aqueles menos familiarizados com a tecnologia.

Além disso, muitos anúncios utilizam números invulgares, como 1,1 TB ou 1,2 TB, o que deveria levantar suspeitas. No entanto, nem todos os compradores se apercebem deste detalhe. Esta prática não se limita à Amazon. Outras lojas online também exibem exemplos semelhantes, segundo os relatos dos utilizadores.

Claro que as regras para proteção dos utilizadores são demasiado simples e até básicas. Importa analisar cuidadosamente as especificações e diferenciar entre armazenamento físico e na cloud. Este passo simples é essencial para evitar surpresas desagradáveis mais tarde no tempo.