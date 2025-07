NVIDIA já pode vender o seu chip H20 à China

Numa reviravolta notável, a NVIDIA obteve luz verde do Governo dos EUA para retomar as vendas do seu chip de IA, o H20, na China. Esta decisão surge após intensa pressão da gigante tecnológica, que enfrentava perdas financeiras colossais devido às restrições comerciais.

A importância do mercado chinês para a NVIDIA

A empresa liderada por Jensen Huang alertou para uma quebra de receitas na ordem dos 15 mil milhões de dólares caso a proibição de venda dos seus chips de inteligência artificial (IA) à China se mantivesse.

Este foi, certamente, um dos argumentos centrais apresentados durante as negociações com as autoridades norte-americanas, que culminaram na decisão de permitir que a NVIDIA volte a fornecer H20s aos clientes chineses.

A China representa um pilar fundamental para a saúde financeira da NVIDIA. Durante o último exercício fiscal, que terminou a 26 de janeiro de 2025, o mercado chinês contribuiu com cerca de 17 mil milhões de dólares, o que equivale a aproximadamente 13% da faturação total da empresa.

Estes números posicionam a China como o terceiro maior cliente da NVIDIA, apenas atrás dos Estados Unidos e de Taiwan. As sanções impostas pela administração norte-americana colocavam, assim, em risco uma fatia substancial do negócio da gigante dos semicondutores.

A saga do H20 e a reversão das sanções

O H20 foi especificamente desenvolvido pela NVIDIA para cumprir as restrições iniciais à exportação impostas por Washington. Apesar de ser tecnicamente inferior aos seus irmãos mais potentes, o chip teve uma excelente receção inicial por parte de gigantes chinesas como a Tencent, Alibaba e a ByteDance. As suas vendas chegaram a registar um crescimento de 50% trimestre a trimestre desde o seu lançamento, em meados de 2024.

Contudo, em meados de abril passado, o cenário mudou drasticamente. O Departamento do Comércio dos EUA impôs novas e mais apertadas restrições, o que bloqueou efetivamente a exportação do H20. A notícia teve um impacto imediato: provocou uma queda de 6% nas ações da NVIDIA e deixou suspensos os avultados compromissos já assumidos com os seus clientes chineses.

Após um intenso período de negociações, a NVIDIA logrou que o Departamento do Comércio reavaliasse a sua posição.

O Governo dos EUA garantiu-nos que as licenças serão concedidas. Esperamos iniciar as entregas em breve.

Confirmou a empresa num comunicado oficial, o que selou o regresso do H20 ao mercado chinês.

Leia também: