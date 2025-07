O nosso cérebro pode ficar sem memória?

O cérebro humano é a estrutura mais complexa que conhecemos, mas será que, à semelhança de um computador, pode ficar sem espaço? A neurociência revela que o nosso sistema de memória funciona de uma forma muito mais dinâmica e sofisticada do que qualquer disco rígido.

O cérebro não funciona como um disco

É fácil esgotar o armazenamento do telemóvel ou encher o disco do computador, mas será que o mesmo pode acontecer com o espaço de memória no nosso cérebro? Apesar da sensação de sobrecarga que podemos sentir antes de um exame ou após uma noite mal dormida a terminar um projeto, os neurocientistas garantem que um cérebro saudável e típico não tem uma capacidade de memória fixa ou facilmente esgotável.

Não existe um limite significativo para a quantidade de informação que o cérebro pode armazenar. As memórias podem ser vistas como os dados que o cérebro utiliza para compreender o momento presente, fazer previsões sobre o futuro e servir de alicerce para a aprendizagem futura.

Afirma Elizabeth Kensinger, professora de psicologia e neurociência no Boston College.

Isto acontece porque o cérebro não guarda memórias como ficheiros isolados numa única célula nervosa. Em vez disso, uma única memória é distribuída por muitos neurónios, formando o que se designa por engrama - um grupo de células cerebrais interligadas e espalhadas por diferentes regiões do cérebro.

Este padrão, no qual uma memória é registada através de múltiplos neurónios, é conhecido como representação distribuída. Cada uma dessas células cerebrais individuais participa na formação de muitas memórias distintas.

Como são guardadas as memórias no cérebro?

Imagine a memória de uma festa de anos sua. Ela não está armazenada numa única "pasta" mental. A cor dos balões, o sabor do bolo, o som dos seus amigos a cantar e a sensação de entusiasmo ativam diferentes centros sensoriais e emocionais - o seu córtex visual, córtex gustativo, sistema auditivo e regiões de processamento de emoções.

Estas áreas disparam em conjunto num padrão específico, e é esse padrão de atividade neural que armazena a memória. Quando, mais tarde, recorda essa festa, está a reativar o mesmo padrão.

Este método oferece vantagens significativas. Como os neurónios podem participar em inúmeras combinações, o cérebro consegue codificar um número astronómico de memórias. Kensinger sugere que memórias relacionadas partilham padrões sobrepostos, o que nos ajuda a generalizar e a fazer previsões - algo que muitos neurocientistas acreditam ser a principal razão de ser da memória.

Além disso, se alguns neurónios forem danificados, a memória pode ainda ser recuperável, pois não está armazenada num único local.

Paul Reber, professor de neurociência na Northwestern University, explicou que a representação distribuída é um dos fatores que conferem ao cérebro a sua enorme capacidade de memória. As combinações potenciais crescem exponencialmente, uma vez que cada neurónio participa em muitas memórias que envolvem grupos sobrepostos de outros neurónios.

Se a capacidade é vasta, por que razão não nos lembramos de tudo?

A resposta está no facto de o sistema de memória do cérebro funcionar muito mais lentamente do que a vida acontece. Embora a informação flua constantemente para o nosso cérebro, apenas uma pequena fração consegue ser transferida para o armazenamento a longo prazo.

Reber sugere que pensemos na memória como uma câmara de vídeo que só funciona a 10% da sua capacidade; só conseguimos recordar cerca de um décimo dos eventos, experiências e encontros específicos que vivemos.

A informação que consegue entrar no nosso sistema de memória é gradualmente convertida em memórias duradouras. Esse processo designa-se por consolidação.

O que determina o que lembramos e o que esquecemos?

A cada momento, uma quantidade tremenda de informação chega ao nosso cérebro através de todos os nossos sentidos, mas não precisamos de nos lembrar de tudo.

A memória humana não evoluiu para uma recordação perfeita, como salienta Lila Davachi, professora de psicologia e neurociência na Universidade de Columbia. O nosso sistema de memória evoluiu para a sobrevivência, pelo que damos prioridade ao que é útil para nos orientarmos no mundo.

O sistema de memória foi construído para codificar apenas o que é adaptativo e necessário. Acontece que nos tornámos tão bons nisso que temos esta reserva extra que nos permite recordar coisas que aconteceram quando estávamos na faculdade. Isso não é adaptativo. Argumentaria que não precisamos disso. Por que é que o nosso sistema de memória guarda isso? Bem, possivelmente é apenas um acidente.

Afirmou Davachi. Kensinger explicou que existem eficiências na forma como o cérebro processa e recorda a informação:

Quando informação semelhante é encontrada repetidamente o cérebro tende a passar do armazenamento de detalhes específicos para o armazenamento do conteúdo mais geral ou dos esquemas da informação. Esta é uma forma eficiente de armazenar informação.

Disse Kensinger.

Longe de ficar sem espaço, o nosso cérebro remodela constantemente o que sabemos para nos ajudar a adaptar, prever e aprender. Por isso, da próxima vez que se esquecer do nome de uma música que ouviu há uma semana, não se preocupe; não está a ficar sem espaço. É provável que o seu cérebro tivesse simplesmente coisas mais importantes para recordar.

