SpaceX prepara-se para a maior entrada na bolsa da história dos EUA
A SpaceX poderá finalmente avançar para o mercado bolsista após duas décadas de resistências internas. A decisão, motivada por necessidades de capital sem precedentes, indica que Elon Musk tem ambições que excedem largamente os foguetões e o acesso à Internet via satélite.
A IPO que poderá reescrever recordes
Durante anos, Elon Musk insistiu que não colocaria a SpaceX em bolsa enquanto a Starship não estivesse a operar de forma fiável e regular. Segundo o próprio, os mercados financeiros estariam demasiado focados em lucros imediatos, incapazes de compreender projetos multigeracionais como a colonização de Marte.
Porém, o discurso mudou: a empresa prepara agora uma Oferta Pública Inicial (IPO, originalmente) de proporções históricas, não para financiar viagens interplanetárias, mas para sustentar uma nova prioridade tecnológica.
De acordo com informações avançadas pela Bloomberg, a SpaceX tenciona avançar com a operação entre o final de 2026 e o início de 2027, visando uma valorização aproximada de 1,5 biliões de dólares e a captação de mais de 30 mil milhões em liquidez. Caso estes números se confirmem, estaremos perante a maior entrada no mercado bolsista de sempre nos Estados Unidos - apenas ultrapassada, em termos globais, pela Saudi Aramco.
Musk tem deixado pistas nas últimas semanas sobre esta alteração de rumo. Quando surgiram rumores de uma nova ronda de financiamento que avaliava a empresa em 800 mil milhões de dólares, o empresário rejeitou a estimativa e acrescentou que o crescimento do valor dependeria não só do progresso da Starship e da rede Starlink, mas também de "mais uma coisa, significativamente mais relevante".
Essa "coisa" exige capital muito acima do que uma ronda privada pode oferecer.
There has been a lot of press claiming @SpaceX is raising money at $800B, which is not accurate.
SpaceX has been cash flow positive for many years and does periodic stock buybacks twice a year to provide liquidity for employees and investors.
Valuation increments are a…
— Elon Musk (@elonmusk) December 6, 2025
Centros de dados no espaço: a nova aposta
Os indícios apontam para um objetivo ambicioso: a criação de infraestruturas de computação orbital. Em termos práticos, a SpaceX quer desenvolver centros de dados posicionados no espaço, uma área onde gigantes tecnológicas como a Google já começaram a dar passos, mas sem a vantagem logística de possuir a capacidade de lançamento mais avançada do mundo.
Na Terra, os centros de dados de IA enfrentam limitações severas, sobretudo no consumo energético e nos sistemas de arrefecimento. No espaço, a situação é distinta: a exposição contínua à luz solar permite gerar energia de forma constante, e o vácuo oferece oportunidades de dissipação térmica dificilmente replicáveis em solo terrestre.
A SpaceX já opera cerca de 9000 satélites em órbita baixa, muitos interligados por comunicações laser. A intenção parece ser aproveitar esta base tecnológica para erguer uma constelação dedicada ao processamento de IA, capaz de gerar fluxos de dados massivos a baixo custo num horizonte inferior a três anos.
A visão de Musk avança ainda mais longe: expandir a capacidade até 100 GW anuais, integrando ligações laser de elevado débito com a própria rede Starlink, hoje já altamente rentável. O plano conceptual inclui, futuramente, fábricas instaladas na Lua e sistemas eletromagnéticos de lançamento, dispensando assim foguetões para colocar satélites computacionais em órbita.
Um mercado em ebulição
Este novo setor está a atrair investidores e líderes tecnológicos de peso. Figuras como Sam Altman, Eric Schmidt e Jeff Bezos já demonstraram interesse, enquanto empresas como a Google avançam com iniciativas como o projeto Suncatcher. A NVIDIA colabora com a Starcloud, e startups emergentes - entre elas a Aetherflux - preparam projetos como o "Galactic Brain", com previsão de lançamento por volta de 2027.
A diferença competitiva da SpaceX é evidente: nenhuma outra empresa domina tanto o ciclo de lançamento, reutilização e produção de veículos orbitais, nem está a desenvolver um foguetão da escala e reutilização prometidas pela Starship.
Embora a avaliação de 1,5 biliões seja histórica, estimativas recentes da ARK Invest sugerem que, em 2030, a SpaceX poderá atingir um valor empresarial de 2,5 biliões de dólares num cenário conservador. Este crescimento seria impulsionado, sobretudo, pelos rendimentos recorrentes da Starlink e pela descida drástica dos custos de lançamento graças à reutilização da Starship.
Péssima escolha, a spacex já tem o monopólio dos lançamentos mundiais é claramente uma empresa lider no segmento para que mudar o que está bem ?? Ter de lidar com investidores é uma chatice de todo o tamanho
Ah sim? Musk tem tido dificuldades na Tesla? O post diz que quer captar 30 mil milhões em liquidez. Vai buscá-los aonde sem ser à bolsa?
A razão é a empresa precisar de 600000 milhões de dólares, no mínimo, dos mínimos, para colocarem, o Ultra Heavy e a Starship, a voar, 7 milhões de lançamentos, por ano.
Com os atrasos, no Super Heavy, a empresa já não tem reservas. Com, a NASA, a avançar, para arranjar, outro, módulos de alunagem, são 8000 milhões, a 100000 milhões, que não vão entrar. E, é esta, a razão para estarem a preparar uma captação, que pode chegar aos 240000 milhões, de dólares.
Depois, há a Starlink, que já dá lucros (rumores falam em 10000 milhões, que vão ser usados, para pagar, a dívida de 300000 milhões, que existe, para com a SpaceX, por causa dos lançamentos, com perdas financeiras, até 99,1%). Essa parte ajuda mas, precisam de dinheiro, até 2030.
Os planos, para lançarem 10000 Super Heavy, por ano, eram para 2024. Assim como, cada Super Heavy, iria fazer 500 missões, antes de ser reciclado. A empresa queria chegar aos 800000 Super Heavy e 1.4 milhões, da Ship, em 2030. Era, para esta cadência, que esperavam colocar 300000 humanos, na Lua, por ano e avançarem para os 30 milhões, de colonos, para Marte… com o pequeno problema, que não tinham planos, para montar bases, na Lua e, em Marte.
A spacex ganha mais dinheiro do falcon 9 do que toda a industria aeroespacial junta
E no entanto continua com uma dívida enorme e sem onde ir buscar mais dinheiro para investir em R&D e testes de lançamentos, sem uma capitalização extra não durava 10 anos
Tens de me dizer onde anda essa divida porque não nenhuma divida a spacex ganha rios de dinheiro com o falcon 9 e starlink ou achas que o dinheiro todo que esta a ir para a starchip vem de onde ahahah Eles têm o monopólio dos lançamentos mundiais fazem o que querem, lançam mais carga num mês do que os outros todos num ano
A SpaceX tem vivido do capital injetado por investidores privados, e algum retorno dos programas espaciais, mas continua a gastar muito mais do que aquilo que recebe. O programa Starship é um sorvedouro de dinheiro, e é natural que não existam investidores privados suficientes para injetar lá o capital necessário. Ao entrar em bolsa, vai poder captar o investimento a nível mundial, embora com os problemas que isso vai acarretar, pois o Musk vai deixar de poder fazer tudo como quer.
Diz me lá quais são esses investidores sff é que até agora só vi 3 comentários inventados sem nenhum fundamento
Verdade…. Nada como trabalhar capital próprio… Não tem que dar satisfação a ninguém…
Problema é onde obterem 600000 milhões, a curto prazo (3 a 5 anos).
A empresa já esgotou, as reservas e, o Trump, vai deixar, a NASA, comprar módulos, de alunagem, a outras empresas. A SpaceX esperava ganhar 100000 milhões, de dólares, com os 5 módulos de aterragem e fazer 500000 milhões, a 3000000 milhões, com privados, que quisessem ir passar 5 dias, na Lua.
Com o recuo, da NASA, porque estão 4 anos, atrasados, e já se fala que só em 2037-2045, é que irão ter, a Ship, para transportar humanos, é uma fonte, que secou. É que, ao contrário, do que o Elon (e 1000 biliões de perfis online) anuncia, 100%, das missões, do Super Heavy, e da Ship, é para colocarem 8000 milhões, de Starlink, em órbita, a custos inferiores, aos Falcon 9. A terem, de lançar 600 milhões, por ano, esperavam, ter o Ultra Heavy e a Starship, a funcionar, já em 2025. Esses, deverão, conseguir lançar 9000, a 12000, Starlink V5, em cada missão. Por agora, ainda nem o Super Heavy, está operacional…
Duvido muito, se fizer é só do starlink, da spacex em si não acredito, ia colocar em causa os planos para marte, pois tinha de justificar como isso era o melhor para os acionistas, assim faz o que quer…
Vão falir. A starlink é uma mentira, o sinal nao vem do espaço, vem do monte dos himalaias. A tesla já faliu este ano 7 vezes. Musk vai ser preso em Bruxelas. Fri Fri
Espectável, mas a velocidade que a empresa perde foguetões vai ser só ver as acções a cair… Aliás o problema maior são os motores que perdem por foguetão.
Vai ser também acções em que a empresa não divide lucros com os accionistas.
Então diz lá quantos foguetões a SpaceX perdeu.
Quantos foguetões a empresa perdeu sem ser prototipos de testes que são isso mesmo? foguetões de carga para clientes não perdeu nenhum nos ultimos 7 ou 8 anos
E assim ganham mais uma bolha de oxigénio para manter o esquema Ponzi mais uns anos…