SpaceX prepara-se para a maior entrada na bolsa da história dos EUA

Autor: Rui Neto

  1. Gonçalo says:
    11 de Dezembro de 2025 às 17:57

    Péssima escolha, a spacex já tem o monopólio dos lançamentos mundiais é claramente uma empresa lider no segmento para que mudar o que está bem ?? Ter de lidar com investidores é uma chatice de todo o tamanho

    • Max says:
      11 de Dezembro de 2025 às 18:15

      Ah sim? Musk tem tido dificuldades na Tesla? O post diz que quer captar 30 mil milhões em liquidez. Vai buscá-los aonde sem ser à bolsa?

    • Manuel da Rocha says:
      11 de Dezembro de 2025 às 19:26

      A razão é a empresa precisar de 600000 milhões de dólares, no mínimo, dos mínimos, para colocarem, o Ultra Heavy e a Starship, a voar, 7 milhões de lançamentos, por ano.
      Com os atrasos, no Super Heavy, a empresa já não tem reservas. Com, a NASA, a avançar, para arranjar, outro, módulos de alunagem, são 8000 milhões, a 100000 milhões, que não vão entrar. E, é esta, a razão para estarem a preparar uma captação, que pode chegar aos 240000 milhões, de dólares.
      Depois, há a Starlink, que já dá lucros (rumores falam em 10000 milhões, que vão ser usados, para pagar, a dívida de 300000 milhões, que existe, para com a SpaceX, por causa dos lançamentos, com perdas financeiras, até 99,1%). Essa parte ajuda mas, precisam de dinheiro, até 2030.
      Os planos, para lançarem 10000 Super Heavy, por ano, eram para 2024. Assim como, cada Super Heavy, iria fazer 500 missões, antes de ser reciclado. A empresa queria chegar aos 800000 Super Heavy e 1.4 milhões, da Ship, em 2030. Era, para esta cadência, que esperavam colocar 300000 humanos, na Lua, por ano e avançarem para os 30 milhões, de colonos, para Marte… com o pequeno problema, que não tinham planos, para montar bases, na Lua e, em Marte.

    • Zé Fonseca A. says:
      11 de Dezembro de 2025 às 19:58

      E no entanto continua com uma dívida enorme e sem onde ir buscar mais dinheiro para investir em R&D e testes de lançamentos, sem uma capitalização extra não durava 10 anos

      • Gonçalo says:
        12 de Dezembro de 2025 às 13:09

        Tens de me dizer onde anda essa divida porque não nenhuma divida a spacex ganha rios de dinheiro com o falcon 9 e starlink ou achas que o dinheiro todo que esta a ir para a starchip vem de onde ahahah Eles têm o monopólio dos lançamentos mundiais fazem o que querem, lançam mais carga num mês do que os outros todos num ano

    • David Guerreiro says:
      11 de Dezembro de 2025 às 20:30

      A SpaceX tem vivido do capital injetado por investidores privados, e algum retorno dos programas espaciais, mas continua a gastar muito mais do que aquilo que recebe. O programa Starship é um sorvedouro de dinheiro, e é natural que não existam investidores privados suficientes para injetar lá o capital necessário. Ao entrar em bolsa, vai poder captar o investimento a nível mundial, embora com os problemas que isso vai acarretar, pois o Musk vai deixar de poder fazer tudo como quer.

  2. Inculto says:
    11 de Dezembro de 2025 às 18:01

    Verdade…. Nada como trabalhar capital próprio… Não tem que dar satisfação a ninguém…

    • Manuel da Rocha says:
      11 de Dezembro de 2025 às 19:33

      Problema é onde obterem 600000 milhões, a curto prazo (3 a 5 anos).
      A empresa já esgotou, as reservas e, o Trump, vai deixar, a NASA, comprar módulos, de alunagem, a outras empresas. A SpaceX esperava ganhar 100000 milhões, de dólares, com os 5 módulos de aterragem e fazer 500000 milhões, a 3000000 milhões, com privados, que quisessem ir passar 5 dias, na Lua.
      Com o recuo, da NASA, porque estão 4 anos, atrasados, e já se fala que só em 2037-2045, é que irão ter, a Ship, para transportar humanos, é uma fonte, que secou. É que, ao contrário, do que o Elon (e 1000 biliões de perfis online) anuncia, 100%, das missões, do Super Heavy, e da Ship, é para colocarem 8000 milhões, de Starlink, em órbita, a custos inferiores, aos Falcon 9. A terem, de lançar 600 milhões, por ano, esperavam, ter o Ultra Heavy e a Starship, a funcionar, já em 2025. Esses, deverão, conseguir lançar 9000, a 12000, Starlink V5, em cada missão. Por agora, ainda nem o Super Heavy, está operacional…

  3. rui says:
    11 de Dezembro de 2025 às 19:12

    Duvido muito, se fizer é só do starlink, da spacex em si não acredito, ia colocar em causa os planos para marte, pois tinha de justificar como isso era o melhor para os acionistas, assim faz o que quer…

  4. Técnico Meo says:
    11 de Dezembro de 2025 às 22:32

    Vão falir. A starlink é uma mentira, o sinal nao vem do espaço, vem do monte dos himalaias. A tesla já faliu este ano 7 vezes. Musk vai ser preso em Bruxelas. Fri Fri

  5. Naodou says:
    12 de Dezembro de 2025 às 03:41

    Espectável, mas a velocidade que a empresa perde foguetões vai ser só ver as acções a cair… Aliás o problema maior são os motores que perdem por foguetão.
    Vai ser também acções em que a empresa não divide lucros com os accionistas.

  6. says:
    12 de Dezembro de 2025 às 15:34

    E assim ganham mais uma bolha de oxigénio para manter o esquema Ponzi mais uns anos…

