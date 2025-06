Revelado o Samsung Galaxy Z Fold 7! Vídeo mostra o seu design superfino

A expectativa em torno do Samsung Galaxy Z Fold 7 atinge novos picos com a divulgação de mais informações. Um vídeo, aparentemente da Coreia do Sul, expôs detalhes importantes do design deste aguardado smartphone dobrável.

Redução na espessura do Z Fold 7 redefine o conceito de dobrável

Um utilizador coreano terá comprometido o secretismo em torno da estética do Samsung Galaxy Z Fold 7, ao publicar um vídeo que detalha meticulosamente o seu design.

O primeiro aspeto a captar a atenção, e possivelmente o principal argumento de venda do Samsung Galaxy Z Fold 7, é a sua espessura. A gigante sul-coreana diminuiu esta dimensão em vários milímetros, alcançando um patamar que muitos consideram ideal para smartphones dobráveis: apresentará apenas 9 mm quando fechado, uma medida muito próxima à de um Galaxy S25 Ultra.

Quando aberto, essa espessura é reduzida para metade, resultando em apenas 4,5 mm. Este valor aproxima-o consideravelmente do recorde estabelecido pelo Oppo Find N5 há alguns meses. Efetivamente, ao comparar o Z Fold 7 com o Z Fold 6, torna-se evidente o progresso substancial alcançado pela Samsung no último ano.

Este smartphone quer demonstrar que ter um dobrável já não implica usar um dispositivo volumoso, pesado e excessivamente espesso.

Mais leve e com ecrãs ampliados

Para além das múltiplas perspetivas visíveis no vídeo, o autor partilha um pormenor interessante. O Samsung Galaxy Z Fold 7 não será apenas o dobrável mais fino da Samsung até à data, mas também o Z Fold mais leve alguma vez produzido pela marca: tem apenas 215 gramas.

A Samsung não só conseguiu otimizar duas importantes especificações, como também melhorou outras que são importantes. O Samsung Galaxy Z Fold 7 contará com um ecrã exterior maior, atingindo as 6,5 polegadas. O ecrã interior também cresce, alcançando as 8 polegadas completas.

Isto significa que a Samsung diminuiu o peso e a espessura para se equiparar aos smartphones tradicionais, ao mesmo tempo que adicionou mais polegadas a ambos os ecrãs do dispositivo e minimizou as molduras para otimizar a área de visualização frontal.

Os grandes constrangimentos das gerações anteriores parecem estar a dissipar-se, embora a Samsung ainda tenha alguns desafios pendentes.

O dilema da autonomia...

Atualmente, a Samsung não dispõe de acesso às baterias de Silício-Carbono, uma tecnologia fundamental para permitir a redução da espessura dos dispositivos sem comprometer excessivamente a capacidade da bateria. Se o Samsung Galaxy Z Fold 7 for tão fino como o vídeo sugere, a sua autonomia poderá ser o ponto central de discussão, e não pelas melhores razões.

Tudo indica que o evento Unpacked realizar-se-á no dia 9 de julho, em Nova Iorque. Será nessa ocasião que conheceremos todos os detalhes do Samsung Galaxy Z Fold 7 e dos restantes modelos esperados: Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Ultra, Galaxy Watch 8, entre outros.

