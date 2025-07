Matrículas para 10.º e 12.º anos já arrancaram! É hora de escolher…

Até ao próximo dia 22 deste mês, estão abertas as matrículas para o ano letivo 2025/2026 para os estudantes do 10.º e 12.º anos de escolaridade. Alunos que passaram do 9.º ano para o 10.º ano têm de escolher área.

Matriculas podes ser realizadas online ou presencialmente

O Portal das Matrículas é um serviço do Ministério da Educação que permite efetuar pedidos de matrícula e renovação de matrícula com transferência de escola na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário em estabelecimentos de ensino públicos do Ministério da Educação, privados e IPSS ou equiparados.

De acordo com as informações, as matrículas para o 10.º e 12.º anos de escolaridade começam hoje e terminam a 22 de julho.

Segundo a tutela, "Caso a matrícula não seja feita dentro do prazo, os encarregados de educação deverão dirigir-se aos serviços administrativos do agrupamento de escolas da área de residência, para que o pedido de matrícula possa ser processado".

De referir que os alunos que terminaram o 9.º ano têm de optar por uma área de estudo: o ensino regular, com as áreas de ciências e tecnologias, línguas e humanidades, ciências socioeconómicas e artes visuais, e o ensino profissional.

As matrículas podem ser realizadas online, através do Portal das Matrículas, ou presencialmente. As colocações para os alunos do 10.º e 12.º anos serão conhecidas no dia 1 de agosto.