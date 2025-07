Quer aprender a programar? Temos três livros técnicos para oferecer

Num momento em que a tecnologia evolui a cada dia e as skills que lhe estão associadas são verdadeiramente valorizadas, o conhecimento é rei e, citando, "não ocupa lugar". Para os curiosos, temos três exemplares de um clássico na literatura técnica em português sobre programação: "Linguagem C", da autoria de Luís Damas.

Amplamente utilizado como uma obra de referência e estudo, especialmente por estudantes e profissionais em áreas como Engenharia e Ciências da Computação, "Linguagem C" é um livro essencial.

Explora os fundamentos da linguagem C de forma clara e estruturada, abordando desde os conceitos básicos até tópicos mais avançados, incluindo exercícios práticos, com acesso às resoluções, e exemplos que ajudam a consolidar a aprendizagem da matéria.

Baseado na longa experiência de programação e ensino do autor, Luís Damas, o livro é destinado a estudantes de programação e a programadores que pretendem reforçar o seu conhecimento e as suas competências nas técnicas de desenvolvimento de software e na implementação de estruturas de dados usando a linguagem C.

Uma vez que esta serviu de base a quase todas as linguagens modernas, os conhecimentos adquiridos neste livro podem ser aplicados às linguagens que os leitores usam atualmente.

Sobre o autor

O autor de "Linguagem C", Luís Damas, é licenciado em Informática pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e mestre em Gestão de Informação pela Universidade Católica Portuguesa.

Além do desenvolvimento de aplicações e consultadoria na área de Informática, tem lecionado disciplinas de programação, bases de dados, algoritmos e estruturas de dados e sistemas de informação em diversas instituições de ensino superior.

Requisitos e Regras de participação Requisitos: 1 - Visite e siga a página do Pplware no Instagram. 2 - Subscreva a newsletter do Pplware. 3 - Diga-nos por que motivo quer aprender a programar em Linguagem C. Nota: A resposta deverá ser deixada na secção de comentários do presente artigo. Regras: O passatempo tem início no dia 15 de julho às 17h00 e termina no dia 22 de julho às 23h59. O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações, e será contactado via e-mail pela equipa do Pplware.

Passatempo: livro "Linguagem C"