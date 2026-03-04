Atletas, temos 15 vouchers para a Meia Maratona de Gaia!

O ano está a começar e, se um dos seus objetivos para 2026 é correr 21 quilómetros, não deixe para depois. Temos 15 vouchers para a Meia Maratona de Gaia para oferecer!

A Meia Maratona de Gaia - Corrida do Atlântico é um evento desportivo que promete continuar a marcar a diferença no mundo das corridas de rua em Portugal.

Realizada na cidade de Vila Nova de Gaia, a terceira maior cidade portuguesa, este evento apresenta condições únicas para se tornar uma das melhores do mundo na distância, entre um percurso muito rápido e um cenário verdadeiramente fascinante.

Sob o mote "Uma Cidade para Descobrir, um Património para Sentir", o evento oferece três distâncias opcionais:

21 km - Uma meia maratona incrível, num percurso para bater recordes, homologada pela Federação Portuguesa de Atletismo, num cenário verdadeiramente fascinante.

10K - Uma distância que junta beleza a rapidez e elegância, para que todos os que não se atrevem a correr os 21k possam optar por uma experiência que será igualmente marcante.

Caminha da LPCC - Uma Caminha Solidária, a favor dos Resistentes (jovens crianças que lutam contra o cancro) da Liga Portuguesa contra o Cancro, num ano em que se celebram os 60 anos da Delegação Regional do Norte.

A segunda edição da Meia Maratona de Gaia ocorre no dia 22 de março de 2026, às 09h.

Temos 15 vouchers para a Meia Maratona de Gaia 2026