Atletas, temos 15 vouchers para a Meia Maratona de Gaia!
O ano está a começar e, se um dos seus objetivos para 2026 é correr 21 quilómetros, não deixe para depois. Temos 15 vouchers para a Meia Maratona de Gaia para oferecer!
A Meia Maratona de Gaia - Corrida do Atlântico é um evento desportivo que promete continuar a marcar a diferença no mundo das corridas de rua em Portugal.
Realizada na cidade de Vila Nova de Gaia, a terceira maior cidade portuguesa, este evento apresenta condições únicas para se tornar uma das melhores do mundo na distância, entre um percurso muito rápido e um cenário verdadeiramente fascinante.
Sob o mote "Uma Cidade para Descobrir, um Património para Sentir", o evento oferece três distâncias opcionais:
- 21 km - Uma meia maratona incrível, num percurso para bater recordes, homologada pela Federação Portuguesa de Atletismo, num cenário verdadeiramente fascinante.
- 10K - Uma distância que junta beleza a rapidez e elegância, para que todos os que não se atrevem a correr os 21k possam optar por uma experiência que será igualmente marcante.
- Caminha da LPCC - Uma Caminha Solidária, a favor dos Resistentes (jovens crianças que lutam contra o cancro) da Liga Portuguesa contra o Cancro, num ano em que se celebram os 60 anos da Delegação Regional do Norte.
A segunda edição da Meia Maratona de Gaia ocorre no dia 22 de março de 2026, às 09h.
Temos 15 vouchers para a Meia Maratona de Gaia 2026
O Pplware tem para oferecer 15 inscrições para a Meia Maratona de Gaia 2026. Para se habilitar a ganhar uma delas, tem apenas de comentar o artigo com a resposta à seguinte pergunta:
Qual das provas planeia fazer na Meia Maratona de Gaia 2026?
Informações do passatempo:
- Os vouchers podem ser usados em qualquer uma das provas pertencentes ao evento Meia Maratona de Gaia.
- O passatempo termina no dia 8 de março às 23h59.
- Os 15 vencedores serão selecionados de forma aleatória e terão de ter nome (primeiro e último) e e-mail válidos. Posteriormente, serão contactados, via e-mail, pela equipa do Pplware, com a atribuição do respetivo voucher de inscrição.
Imagem: MM Gaia
Planeio ir com a minha cara metade À meia 🙂
Qual das provas planeia fazer na Meia Maratona de Gaia 2026?
Gostaria de fazer os 10 KMs
Caminhada, para apreciar a vista marítima.
Por estar a recuperar de uma lesão, vou esticar as pernas nos 10k.
21 km – Uma meia maratona incrível, num percurso para bater recordes, homologada pela Federação Portuguesa de Atletismo, num cenário verdadeiramente fascinante.
21km