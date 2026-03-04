Governo anuncia desconto nos combustíveis caso subam mais de 10 cêntimos

Aquando do debate quinzenal no Parlamento, que está ainda a decorrer, o primeiro-ministro anunciou um desconto nos combustíveis caso subam mais de 10 cêntimos.

O debate quinzenal arrancou, esta quarta-feira, com o secretário-geral do PS a questionar diretamente o primeiro-ministro sobre se "condena ou não, repudia ou não, critica ou não uma intervenção feita à margem do direito internacional", acrescentando que os socialistas criticam quer a intervenção dos Estados Unidos, quer a "resposta desproporcional" do Irão.

Na resposta, o primeiro-ministro, Luis Montenegro, explicou que a "prioridade primeira" do Governo é "a proteção dos portugueses que residem ou se encontram naquela região" .

Sobre se critica ou não, Montenegro afirmou que o executivo "não acompanhou, não subscreveu e não esteve envolvido" nessa intervenção militar.

No entanto, esclareceu que Portugal é aliado e está mais próximo dos Estados Unidos.

Sobre a Base das Lajes, o governante sublinhou o "cumprimento escrupuloso das vias legais" e insistiu que não tem "nenhuma informação que possa compaginar o incumprimento das condições", defendendo que a utilização da base foi apenas para abastecer aviões militares para ataque a bases militares.

Luís Montenegro anuncia desconto "extraordinário" nos combustíveis

Na mesma intervenção, esta quarta-feira, Luís Montenegro mencionou os eventuais impactos económicos da guerra no Médio Oriente.

Neste cenário, o primeiro-ministro assegurou que o Governo introduzirá um desconto "extraordinário", caso os combustíveis sofram um aumento superior a 10 cêntimos por litro.

O Governo deverá garantir um desconto extra e temporário do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), por forma a compensar o adicional da receita do IVA e devolvê-lo aos portugueses e empresas.

Além disso, anunciou o reforço das medidas de segurança interna para infraestruturas como aeroportos, portos e embaixadas.

