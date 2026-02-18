PplWare Mobile

Passatempo de Carnaval: ganhe uma coluna Pop Party da JLab

Passatempos

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Antonio says:
    18 de Fevereiro de 2026 às 12:12

    Brasil

  2. Rui Martins says:
    18 de Fevereiro de 2026 às 12:18

    Para o carnaval de Podence, para dar musica aos caretos

  3. Ricardo Silva says:
    18 de Fevereiro de 2026 às 12:20

    Levaria para onde estivessem os meus amigos e familia.

  4. Nuno Neves says:
    18 de Fevereiro de 2026 às 12:25

    Para uma aldeia onde não haja hábito de festejar o Carnaval

  5. Miguel says:
    18 de Fevereiro de 2026 às 12:37

    Para o Carnaval do Rio

  6. Artur says:
    18 de Fevereiro de 2026 às 12:44

    Portugal

  7. Rui Magalhães says:
    18 de Fevereiro de 2026 às 12:46

    Brasil

  8. Marta says:
    18 de Fevereiro de 2026 às 12:49

    Brasil

  9. Pedro Rodrigues says:
    18 de Fevereiro de 2026 às 12:50

    Definitivamente levava a coluna para o Sambódromo da Marquês de Sapucaí!!!
    Aí os cariocas iam ver o que é o verdadeiro Carnaval!!!

  10. Jose Machado says:
    18 de Fevereiro de 2026 às 12:52

    Para o Entrudo Chocalheiro de Podence para ao final do dia ouvir algo diferente da musica tradicional da regi\ao

