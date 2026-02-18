Passatempo de Carnaval: ganhe uma coluna Pop Party da JLab

Mesmo que o último confetti já tenha caído, a boa disposição continua a fazer eco. Porque no Carnaval a alegria não se mede em dias, decidimos prolongar a festa e temos duas colunas Pop Party da JLab para oferecer aos dois leitores mais sortudos desta semana de folia.

A POP Party da JLab é uma coluna Bluetooth ultra portátil, criada para quem quer música e ambiente festivo sem complicações.

O destaque imediato está na iluminação RGB personalizável, com vários padrões e cores ajustáveis através da app da marca, pensadas para criar um efeito visual divertido em festas, encontros ou uso ao ar livre.

Apesar do tamanho compacto, inclui pega removível e várias opções de fixação, o que facilita o seu transporte.

Em termos de som, utiliza um driver full range de duas polegadas, oferecendo cerca de 5 W de potência. O áudio é pensado para uso casual, com volume suficiente para espaços pequenos ou grupos reduzidos, focado em praticidade.

Com ligação feita por Bluetooth 5.3, possui a tecnologia LabSync, que permite ligar até 100 colunas compatíveis ao mesmo tempo para sincronizar música e luzes.

A autonomia chega a cerca de oito horas sem iluminação ativa, ou aproximadamente cinco horas com os LED ligados. Conta ainda com certificação IP55 contra salpicos e poeira, tornando-a adequada para praia, piscina ou atividades exteriores.

Requisitos e Regras de participação Requisitos: 1 - Seguir a conta da JLab no Instagram. 2 - Subscrever a newsletter do Pplware. 3 - Responder à seguinte questão: De norte a sul de Portugal, ou em qualquer parte do mundo, para que Carnaval levaria esta coluna? Nota: A resposta deverá ser deixada na secção de comentários do presente artigo. Regras: O passatempo tem início no dia 18 de fevereiro às 12h e termina no dia 23 de fevereiro às 23h59. O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações, e será contactado via e-mail pela equipa do Pplware, bem como anunciado na newsletter diária.

Passatempo de Carnaval: coluna Pop Party da JLab