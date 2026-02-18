Tesla sem volante nem pedais já tem data para entrar em produção

Pouco tempo antes de parabenizar a equipa da Tesla por ter produzido o primeiro Cybercab de série, Elon Musk anunciou que o veículo da marca sem volante nem pedais já tem data para entrar em produção.

Esta terça-feira, a Tesla anunciou que o Cybercab, o veículo de duas portas sem volante que a marca mostrou em 2024, saiu da linha de produção da Gigafactory de Austin.

Conforme partilhado, o Cybercab foi concebido para o programa emergente de robotáxi da Tesla.

Até agora, este negócio da marca utiliza apenas Model Y de 2025 e depende maioritariamente de monitores de segurança humanos para supervisionar as viagens.

De facto, a Tesla só começou a disponibilizar viagens sem supervisão em janeiro e num número limitado de viagens.

Ao contrário do Model Y, o Cybercab não possui volante nem pedais, e deverá funcionar de forma totalmente autónoma. Esta é, pelo menos, o objetivo da Tesla para este veículo.

Falta autorização para ter o Cybercab nas estradas

Segundo Elon Musk, numa publicação no X, o veículo sem pedais nem volante começará a ser produzido já em abril.

Contudo, um artigo do Business Insider refere que o calendário para que a fabricante automóvel obtenha autorização para o veículo circular legalmente nas estradas continua pouco claro.

As normas federais de segurança automóvel foram escritas tendo em conta sistemas de controlo humano, como o volante.

Por isso, é possível que a Tesla tenha de obter autorizações especiais dos reguladores para quaisquer requisitos que não consiga cumprir.

De notar que a Zoox, da Amazon, que também fabrica robotáxis concebidos exclusivamente para transportar passageiros, recebeu uma isenção federal desse tipo e, atualmente, opera um serviço público limitado em Las Vegas e São Francisco.

Além dessa autorização para circular nas estradas, há outra questão importante a ser respondida: Musk disse que as pessoas terão a opção de comprar o automóvel.

No entanto, a venda de um veículo sem pedais nem volante não exige apenas ultrapassar obstáculos regulatórios federais, mas poderá expor os clientes da Tesla a um conjunto complexo de regras relativas ao registo, seguros e operação de veículos autónomos.

