Com uma ambição mais ampla de atualizar as indústrias tradicionais, integrando Inteligência Artificial (IA) e outras tecnologias, a China já tem a maior frota do mundo de camiões mineiros sem condutor operacional.

Esta semana, a gigante chinesa da energia Grupo Huaneng implementou a maior frota mundial de camiões mineiros elétricos não tripulados, na Mongólia Interior. Os 100 veículos estão equipados com sistemas de condução autónoma da Huawei Technologies.

Segundo Li Shuxue, presidente da Huaneng Mengdong, uma subsidiária do Grupo Huaneng, apoiado pelo Estado chinês, os camiões Huaneng Ruichi representam a maior implementação única de camiões mineiros elétricos sem condutor do mundo.

Além disso, esta frota terá sido a primeira a conseguir uma sinergia em grande escala entre veículos, nuvens e redes, melhorando consideravelmente a segurança da sua produção e estabelecendo um novo padrão para a exploração mineira inteligente.

Tendo em vista a criação de minas mais seguras, mais inteligentes e mais ecológicas, esta iniciativa reflete os avanços da China na "transformação e digitalização das indústrias tradicionais".

China quer modernizar as indústrias tradicionais

Os camiões elétricos utilizam tecnologias avançadas, incluindo comunicações 5G-A, IA, plataformas de computação em nuvem, troca inteligente de baterias e mapeamento de alta precisão, conforme avançado por Li.

Além disso, os fornecedores de tecnologia incluem o Huaneng Group, o Xuzhou Construction Machinery Group e a Universidade de Ciência e Tecnologia de Pequim.

Os camiões foram concebidos para carregar e descarregar autonomamente material mineiro, bem como para operar em condições meteorológicas adversas na mina de carvão Yimin, em Hulunbuir, uma grande cidade no nordeste da Mongólia Interior.

Citando Li, os veículos podem melhorar a "eficiência global dos transportes", em 20% em comparação com os camiões tripulados.

Este projeto vai ao encontro de uma ambição mais ampla das autoridades e empresas chinesas para modernizar as indústrias tradicionais, por via de IA e outras tecnologias avançadas.