6 mitos sobre os veículos elétricos para deixar em 2025

· Motores/Energia 6 Comentários

Autor: Ana Sofia Neto

  1. B@rão Vermelho says:
    30 de Dezembro de 2025 às 11:44

    Não sou contra a mobilidade elétrica, mas ainda há coisas que me levantam duvidas como esta afirmação
    “Em 2024, a autonomia média dos novos veículos elétricos ronda os 450 km, um valor plenamente ajustado à condução quotidiana e à maioria das viagens”, uma viajem de 450km é feita em 3,5 horas há pessoas que necessitam de parar numa viajem de 3,5 horas?
    Para mim uma autonomia de 600km reais era top, acho que é um número aceitável, com tempo lá chegaremos.
    Na minha modesta opinião a autonomia nunca é demais e atualmente a diferença de autonomia anunciada e autonomia real é uma diferença gigante se for feita em AE, dá por aqui dei por várias vezes os exemplos dos meus familiares com VE principalmente o que mora em Braga, num carro que diz que faz 700km em AE de Braga a Lisboa se vier a mais de 110kmh vai ter de carregar, de Braga a Lisboa são 380 k, para andar em cidade acho que não há duvidas o VE é rei é o feedback que tenho dos meus familiares.

    • Vítor M. says:
      30 de Dezembro de 2025 às 12:05

      Não confundas maioria com minoria. Lê bem: Em 2024, a autonomia média dos novos veículos elétricos ronda os 450 km, um valor plenamente ajustado à condução quotidiana e à maioria das viagens.

      Se em Portugal a média diária ronda os 35 km, achas que 450 km não é mais do que suficiente para a pessoa carregar o carro duas vezes por mês? E ao carregar o carro em casa, numa bateria, por exemplo, de 63 kWh, a pessoa gasta cerca de 12 euros:

      Valor já com taxas e impostos: 0,20 €/kWh × 63 kWh ≈ 12,6 € por carga completa.

      “Para mim uma autonomia de 600km reais era top, acho que é um número aceitável, com tempo lá chegaremos.”

      Verdade. E estamos a ficar mais próximos desse número.

      “Na minha modesta opinião a autonomia nunca é demais e atualmente a diferença de autonomia anunciada e autonomia real é uma diferença gigante se for feita em AE…”

      Mas, num trajeto misto diário, as pessoas não gastam uma bateria. A métrica não pode ser fazermos contas com os carros a irem todos os dias do Porto a Lisboa, isso não é de todo a realidade.

      Volto às contas, as pessoas em Portugal rodam cerca de 35 km por dia. Uns mais, outros menos. Mas se fizermos contas a quem ande por dia 100 km diários, terá de carregar o elétrico duas vezes a cada 7 dias. Se gastar 20 euros por semana para fazer os 700 km, em combustível gastaria cerca de 100 euros.

  2. Luís Esperança says:
    30 de Dezembro de 2025 às 11:45

    Quem escreveu acredita mesmo nisto?

  3. Anung says:
    30 de Dezembro de 2025 às 12:02

    3 Mitos:
    #3 – A rede de carregamento é insuficiente
    #5 – Os veículos elétricos não são realmente mais ecológicos
    #6 – Os veículos elétricos têm maior risco de incêndio

    3 Realidades:
    #1 – Os veículos elétricos não têm autonomia suficiente
    #2 – Carregar demora demasiado tempo
    #4 – As baterias degradam-se rapidamente

    • Vítor M. says:
      30 de Dezembro de 2025 às 12:19

      😀 Lá está, os mitos que moldam a opinião das pessoas frágeis.

      3 Realidades:
      #1 – Os veículos elétricos não têm autonomia suficiente: Isso é mentira. Os elétricos, primeiro, não são para todos. E, mesmo os com menos autonomia, para quem faz todos os dias 35 km de média, chegam e sobram. E mais, em 2025 vimos a autonomia aumentar consideravelmente.

      #2 – Carregar demora demasiado tempo: Não demora. Se souberes adaptar a tua vida, até perdes menos tempo do que ir à bomba. Por exemplo, se eu deixar a carregar durante a noite, nem dou conta do tempo de carregamento, é enquanto ele precisar.

      Se o deixar a carregar enquanto vou às compras, o tempo é bem aproveitado.

      Se o deixar a carregar enquanto vou almoçar ou jantar, é tempo bem aproveitado.

      Se estiver numa autoestrada, e estiver com 20% de autonomia, posso carregar rápido até aos 80%, deixando a carregar enquanto paro, vou ao WC, lavo as mãos, peço um café, tomo o café, vou para o carro e desligo a carga. E está.

      #4 – As baterias degradam-se rapidamente: Essa é a maior mentira e só a refere quem não sabe nadinha do assunto. Digamos que esta mentira é muito usada pelos decrépitos intelectuais. As provas mostram que uma bateria dura muito, mesmo com algum desgaste após 10 anos. Mas continuam a fornecer autonomia aos veículos. -> https://bit.ly/4seE8Ct

      Este artigo cai-te como uma luva -> https://bit.ly/4jeIi96

