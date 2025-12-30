6 mitos sobre os veículos elétricos para deixar em 2025
A mobilidade elétrica deixou de ser uma promessa distante para se tornar uma realidade frequente nas estradas europeias e, também, portuguesas. À medida que a tecnologia evolui e a infraestrutura acompanha esse progresso, muitos dos receios associados aos veículos elétricos vão perdendo fundamento. Ainda assim, alguns mitos persistem. Com 2026 à porta, deixamos-lhe seis mitos que precisa de deixar em 2025!
Mitos urbanos & Carros elétricos
O futuro da mobilidade é, para muitas empresas e até governos, elétrico, ainda que o caminho deva ser percorrido de forma paulatina e sustentada.
Apesar da evolução clara da tecnologia dos veículos elétricos, algumas ideias predefinidas continuam a circular, adensando-se com teorias que nem sempre refletem a verdade.
Com o novo ano à porta, a Hyundai deu destaque aos factos, enumerando os seis mitos sobre os veículos elétricos que devemos deixar em 2025.
Deixe estes mitos em 2026
#1 - Os veículos elétricos não têm autonomia suficiente
Durante muitos anos, a autonomia foi apontada como a principal limitação dos veículos elétricos. Essa realidade mudou.
Em 2024, a autonomia média dos novos veículos elétricos ronda os 450 km, um valor plenamente ajustado à condução quotidiana e à maioria das viagens, mesmo com apenas uma paragem planeada.
Com sistemas de navegação inteligentes que têm em conta desnível, temperatura exterior e pontos de carregamento disponíveis, a distância deixa de ser uma incerteza e passa a ser um percurso previsível.
Na prática, são raras as situações em que é necessário percorrer mais de 450 km sem qualquer pausa.
#2 - Carregar demora demasiado tempo
Segundo a Hyundai, o carregamento deixou de ser uma questão de espera e passou a integrar o ritmo natural da rotina. Muitos condutores começam o dia com a bateria carregada graças ao carregamento doméstico ou no local de trabalho.
Em viagens mais longas, o carregamento rápido em corrente contínua permite recuperar autonomia durante uma pausa para café ou descanso.
Veículo e infraestrutura trabalham em conjunto, com pré-condicionamento da bateria, otimização da potência e orientação automática para postos disponíveis. O resultado é um processo simples, planeado e sem frustração.
#3 - A rede de carregamento é insuficiente
Momentos de maior afluência em períodos festivos não refletem a realidade global.
Em 2024, o número de pontos de carregamento públicos na Europa cresceu mais de 35%, ultrapassando a marca de um milhão. Este crescimento manteve-se em 2025.
Todos os meses surgem dezenas de milhares de novos postos, especialmente nas zonas onde a procura é mais elevada. A rede europeia não está parada, está a acelerar, com equipamentos cada vez mais rápidos e eficientes.
#4 - As baterias degradam-se rapidamente
Desmontando um receio com dados concretos, sabe-se que a perda média de capacidade das baterias ronda apenas 1,8% por ano, o que significa uma redução progressiva e controlada da autonomia, e não uma falha súbita.
Quando deixam de servir a utilização automóvel, as baterias entram numa segunda vida como soluções de armazenamento estacionário.
Mais tarde, são recicladas para recuperar materiais essenciais, reforçando uma abordagem circular e responsável.
#5 - Os veículos elétricos não são realmente mais ecológicos
A avaliação correta deve considerar todo o ciclo de vida do veículo. Na Europa, estudos demonstram que os automóveis 100% elétricos vendidos atualmente emitem cerca de 73% menos gases com efeito de estufa do que modelos a combustão, mesmo incluindo a produção da bateria.
Com uma rede elétrica cada vez mais limpa e processos industriais que incorporam mais materiais reciclados, esta vantagem ambiental continuará a aumentar.
#6 - Os veículos elétricos têm maior risco de incêndio
Casos isolados ganham visibilidade, mas os dados globais são claros. Os veículos elétricos não apresentam maior risco de incêndio do que os automóveis convencionais, havendo estudos que apontam para um risco inferior.
A evolução no design dos packs de baterias, na química das células e nos sistemas de segurança contribui para reduzir ainda mais esta probabilidade, reforçando a confiança na tecnologia.
Infraestrutura e autonomia dos veículos elétricos estão a evoluir
Os mitos que durante anos acompanharam os veículos elétricos vão sendo desconstruídos pela evolução tecnológica e pela experiência diária de quem já conduz um modelo elétrico.
A tecnologia evoluiu, a autonomia responde às necessidades reais, o carregamento integra-se cada vez melhor na rotina e a rede pública continua a crescer de forma lenta, mas consistente.
Aos poucos a experiência substitui as dúvidas. Com uma transição energética em curso e objetivos climáticos claros, os veículos elétricos afirmam-se como uma solução credível, segura e sustentável.
O caminho - ou, pelo menos, um deles - está traçado, a infraestrutura acompanha e a mudança já acontece, diariamente.
Não sou contra a mobilidade elétrica, mas ainda há coisas que me levantam duvidas como esta afirmação
“Em 2024, a autonomia média dos novos veículos elétricos ronda os 450 km, um valor plenamente ajustado à condução quotidiana e à maioria das viagens”, uma viajem de 450km é feita em 3,5 horas há pessoas que necessitam de parar numa viajem de 3,5 horas?
Para mim uma autonomia de 600km reais era top, acho que é um número aceitável, com tempo lá chegaremos.
Na minha modesta opinião a autonomia nunca é demais e atualmente a diferença de autonomia anunciada e autonomia real é uma diferença gigante se for feita em AE, dá por aqui dei por várias vezes os exemplos dos meus familiares com VE principalmente o que mora em Braga, num carro que diz que faz 700km em AE de Braga a Lisboa se vier a mais de 110kmh vai ter de carregar, de Braga a Lisboa são 380 k, para andar em cidade acho que não há duvidas o VE é rei é o feedback que tenho dos meus familiares.
Não confundas maioria com minoria. Lê bem: Em 2024, a autonomia média dos novos veículos elétricos ronda os 450 km, um valor plenamente ajustado à condução quotidiana e à maioria das viagens.
Se em Portugal a média diária ronda os 35 km, achas que 450 km não é mais do que suficiente para a pessoa carregar o carro duas vezes por mês? E ao carregar o carro em casa, numa bateria, por exemplo, de 63 kWh, a pessoa gasta cerca de 12 euros:
Valor já com taxas e impostos: 0,20 €/kWh × 63 kWh ≈ 12,6 € por carga completa.
“Para mim uma autonomia de 600km reais era top, acho que é um número aceitável, com tempo lá chegaremos.”
Verdade. E estamos a ficar mais próximos desse número.
“Na minha modesta opinião a autonomia nunca é demais e atualmente a diferença de autonomia anunciada e autonomia real é uma diferença gigante se for feita em AE…”
Mas, num trajeto misto diário, as pessoas não gastam uma bateria. A métrica não pode ser fazermos contas com os carros a irem todos os dias do Porto a Lisboa, isso não é de todo a realidade.
Volto às contas, as pessoas em Portugal rodam cerca de 35 km por dia. Uns mais, outros menos. Mas se fizermos contas a quem ande por dia 100 km diários, terá de carregar o elétrico duas vezes a cada 7 dias. Se gastar 20 euros por semana para fazer os 700 km, em combustível gastaria cerca de 100 euros.
Quem escreveu acredita mesmo nisto?
Atenta, não é uma questão de acreditar ou ter esperança, são factos, tendências e objetivos por quem já investiu milhões. Não há volta a dar.
Qual ponto achas tu que não é congruente? É que, está mais que estudado, que > https://bit.ly/4jeIi96
3 Mitos:
#3 – A rede de carregamento é insuficiente
#5 – Os veículos elétricos não são realmente mais ecológicos
#6 – Os veículos elétricos têm maior risco de incêndio
3 Realidades:
#1 – Os veículos elétricos não têm autonomia suficiente
#2 – Carregar demora demasiado tempo
#4 – As baterias degradam-se rapidamente
😀 Lá está, os mitos que moldam a opinião das pessoas frágeis.
3 Realidades:
#1 – Os veículos elétricos não têm autonomia suficiente: Isso é mentira. Os elétricos, primeiro, não são para todos. E, mesmo os com menos autonomia, para quem faz todos os dias 35 km de média, chegam e sobram. E mais, em 2025 vimos a autonomia aumentar consideravelmente.
#2 – Carregar demora demasiado tempo: Não demora. Se souberes adaptar a tua vida, até perdes menos tempo do que ir à bomba. Por exemplo, se eu deixar a carregar durante a noite, nem dou conta do tempo de carregamento, é enquanto ele precisar.
Se o deixar a carregar enquanto vou às compras, o tempo é bem aproveitado.
Se o deixar a carregar enquanto vou almoçar ou jantar, é tempo bem aproveitado.
Se estiver numa autoestrada, e estiver com 20% de autonomia, posso carregar rápido até aos 80%, deixando a carregar enquanto paro, vou ao WC, lavo as mãos, peço um café, tomo o café, vou para o carro e desligo a carga. E está.
#4 – As baterias degradam-se rapidamente: Essa é a maior mentira e só a refere quem não sabe nadinha do assunto. Digamos que esta mentira é muito usada pelos decrépitos intelectuais. As provas mostram que uma bateria dura muito, mesmo com algum desgaste após 10 anos. Mas continuam a fornecer autonomia aos veículos. -> https://bit.ly/4seE8Ct
Este artigo cai-te como uma luva -> https://bit.ly/4jeIi96