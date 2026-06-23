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XPENG: a marca que quer liderar a condução autónoma baseada em Inteligência Artificial

· Motores/Energia 3 Comentários

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Autor: Vítor M.

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  1. Grunho says:
    23 de Junho de 2026 às 11:16

    Quem já é inteligente não precisa de condução autónoma. Precisa é de um preço inteligente para comprar eléctrico. Ou seja, precisa de chutar para canto os parasitas de Bruxelas que os estão a inflacionar.

    Responder
    • És mesmo Grunho says:
      23 de Junho de 2026 às 12:14

      Tu fazes mesmo questão de seres um Grunho ao dizeres que quem é inteligente não precisa de condução autónoma. Senão consegues perceber as vantagens da condução autónoma, por exemplo, estares a fazer uma viagem longa e estares cansado, a condução autónoma, é uma ótima ferramenta auxiliar. Também é mais segura , não se distrai, não comete erros que a condução humana comete, logo menos acidentes. Mas continua na tua caverna, nem de carroça deverias andar.

      Responder
  2. Gringo Bandido says:
    23 de Junho de 2026 às 14:33

    Entusiasmava-me mais ao ver filmes sci-fi que retratavam tecnologias futuristas do que ver agora no mundo real estas tecnologias do futuro mas já no presente, até me irrita um pouco, robôs e tudo a funcionar de maneira autónoma, afinal que vida nos vai restar? com a papinha toda feita qual será a nossa luta? a mente e o corpo desenvolve-se na luta, enfim, no entanto há tambem vantagens mas o mundo ficara meio sem graça.

    Responder

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