Bosch apresenta novas soluções de células de combustível para autocarros

Na Mobility Move, em Berlim, a Bosch apresentou uma ampla gama de soluções para produção e utilização do hidrogénio, nomeadamente o FCPM C100, adequado para montagem no tejadilho de autocarros urbanos.

As cidades europeias estão a recorrer cada vez mais a soluções amigas do clima para o transporte público local.

Por isso, na feira Mobility Move, em Berlim, a Bosch apresentou o Fuel-Cell Power Module (FCPM) C100, uma nova versão da sua unidade de célula de combustível, particularmente adequada para autocarros urbanos.

Com esta solução neutra em carbono, os veículos podem ser alimentados eletricamente e, quando utilizado hidrogénio renovável, totalmente livres de CO2.

Para além dos autocarros elétricos a bateria, os veículos elétricos com célula de combustível podem também ser utilizados para combater as alterações climáticas.

Afirmou Jan-Oliver Röhrl, vice-presidente executivo da divisão Bosch Power Solutions e presidente das atividades globais de veículos comerciais da Bosch.

Além disso, explicou que a "célula de combustível é especialmente adequada para autocarros que percorram longas distâncias diariamente e que raramente tenham a oportunidade de recarregar durante o percurso".

Uma regulamentação da União Europeia (UE) estipula que, até 2030, as emissões de carbono de autocarros urbanos recém-registados devem ser reduzidas em 90% em comparação com 2019. A partir de 2040, esta obrigação será, também, aplicada a todos os outros tipos de autocarros.

Os veículos com Fuel-Cell Power Modules, que a UE reconhece como veículos de emissões zero, podem contribuir significativamente para atingir esta meta, segundo a Bosch.

FCPM da Bosch oferece uma potência de 100 a 300 kW

A variante compacta C100 apresentada em Berlim é uma nova adição ao portfólio FCPM da Bosch, que abrange um espetro de potência de 100 a 300 quilowatts (kW).

O sistema de fácil integração destina-se a autocarros urbanos com 12 a 18 metros de comprimento e oferece as habituais interfaces CAN e de diagnóstico.

O FCPM C100 baseia-se na variante FCPM C190 para autocarros interurbanos e autocarros de longa distância, sendo que esta última é instalada na traseira, como é típico nos veículos a diesel.

A Bosch planeia testar o C190 em veículos de demonstração na primeira metade de 2026.

A fechar a gama está o FCPM C300: com 300 kW de potência de sistema, constitui a fonte de energia ideal para camiões pesados e autocarros de longa distância.

Tecnologia de excelência em toda a cadeia de valor do hidrogénio

A Bosch tem-se comprometido fortemente com a construção de uma economia do H2 há vários anos, desenvolvendo soluções técnicas para a produção, infraestrutura e utilização do hidrogénio.

Em 2025, a empresa anunciou o lançamento da sua pilha de eletrólise PEM Hybrion para produção de hidrogénio. A Bosch está também a trabalhar em tecnologia para motores a hidrogénio e oferece componentes correspondentes para injeção direta e indireta.

No final de 2025, uma equipa de desenvolvedores da Bosch ganhou o "German Future Prize", a distinção do Presidente da República Federal da Alemanha para tecnologia e inovação, pelo desenvolvimento da célula de combustível móvel.