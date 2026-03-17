Google dá ao Android funcionalidade que todos pediam nas SMS e mensagens

Há funcionalidades simples e práticas que todos querem no Android. A Google procura dar o que os utilizadores necessitam, mas nem sempre isso é óbvio. A cópia de texto nas SMS é uma dessas, que não parece lógico estar em falta. Isso cabará em breve, com uma novidade que foi agora colocada em testes. Assim, a app MeEnsagens vai finalmente permitir copiar partes do texto.

Google dá ao Android funcionalidade que todos pediam

A Google está constantemente a trabalhar para melhorar as suas aplicações principais do Android. Embora possa levar algum tempo para implementar alguns dos recursos mais solicitados ou corrigir uma simples falha, eles acabarão por chegar. Uma dessas falhas é a impossibilidade de copiar parte da mensagem no Google Mensagens.

Depois de ter sido detetada no mês passado, a função de copiar texto seletivamente no Google Mensagens do Android começa a ser libertada para alguns utilizadores no canal beta. Os relatos mais recentes mostram que com a versão beta v20260306 do Google Mensagens, é possível copiar uma parte específica de uma mensagem de texto. Esta novidade surgiu num OnePlus 13R.

É possível que esta seja uma disponiblização gradual, uma vez que a funcionalidade não parece estar disponível para todos. Ou melhor, para todos os smartphones, mesmo com a mesma versão da aplicação Mensagens. Para contextualizar, o Google Mensagens oferece atualmente a possibilidade de premir e segurar uma mensagem. No entanto, a única opção apresentada é "Copiar", que copia toda a mensagem.

Copiar texto seletivo nas SMS e mensagens

Embora isto seja útil para textos curtos, pode ser irritante para textos mais longos. Especialmente quando se pretende apenas uma parte da mensagem, como códigos de verificação, ligações ou endereços. Isto limita bastante as opções dos utilizadores, que têm de copiar a mensagem inteira para outra aplicação Android e depois selecionar a parte relevante para copiar novamente.

Esta mudança resolve finalmente o problema. Os utilizadores poderão premir e segurar uma mensagem e arrastar para selecionar uma parte específica do texto para a copiar. Caso queiram copiar a mensagem na íntegra, o botão "Copiar" continua disponível. Embora possa não parecer uma grande atualização, aumenta a praticidade. Facilita muito a execução de tarefas simples.

Como ainda está em versão beta, o lançamento oficial pode demorar um pouco. Assim que estiver disponível, a Google certamente acelerará a sua disponibilização, para assim estar disponível para todos. Esta é uma funcionalidade muito pedida, mas que parece demorar a chegar ao Android.