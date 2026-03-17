“Momento ChatGPT dos carros autónomos”: NVIDIA anuncia quem vai competir com a Tesla

Os carros autónomos poderão ser, de facto, o futuro da mobilidade. Pelo menos, é o que a NVIDIA parece estar a prever: a gigante do hardware anunciou uma parceria com o Hyundai Motor Group e com nomes como BYD, Nissan e Geely, com o objetivo de competir com a Tesla nesta corrida dos robotáxis.

A Hyundai e a NVIDIA anunciaram que as empresas irão desenvolver em conjunto soluções de condução autónoma de próxima geração, combinando as capacidades de veículos definidos por software da Hyundai Motor e da Kia com as tecnologias autónomas baseadas em Inteligência Artificial (IA) da NVIDIA.

A parceria incluirá, também, a implementação dos sistemas de Nível 2+ da NVIDIA, ou seja, assistência avançada ao condutor que exige supervisão constante, em modelos selecionados.

A médio e longo prazo, as empresas planeiam aprofundar a colaboração através da Motional, a joint-venture de condução autónoma da Hyundai nos Estados Unidos com a Aptiv, por forma a avançar nas tecnologias de robotáxis de Nível 4.

Na GPU Technology Conference 2026, em San Jose, o diretor-executivo da NVIDIA, Jensen Huang, anunciou a Hyundai como novo parceiro da plataforma da empresa de hardware preparada para robotáxis, um sistema completo que integra software de IA, computação e treino para a implementação em larga escala de veículos sem condutor.

Há muito que trabalhamos em carros autónomos. O momento ChatGPT dos carros autónomos chegou. Agora, sabemos que podemos conduzir carros de forma autónoma com sucesso e, hoje, anunciamos quatro novos parceiros para a plataforma da NVIDIA, pronta para os robotáxis. ... O número de carros prontos para o robotáxis no futuro será incrível.

Anunciou Jensen Huang, na segunda-feira, partilhando que, além da Hyundai, a NVIDIA trabalhará com as fabricantes globais BYD, Nissan e Geely.

Estas juntar-se-ão a nomes com quem a NVIDIA já tem uma parceria, como a Mercedes, Toyota e GM.

Hyundai e NVIDIA reforçam parceria

Como parte da sua estratégia mais ampla para acelerar o desenvolvimento interno de capacidades de condução autónoma, a Hyundai irá adotar a plataforma Drive Hyperion da NVIDIA, uma arquitetura modular que integra computação de alto desempenho, sensores e software, para construir um sistema unificado escalável do Nível 2 ao Nível 4 de autonomia.

Espera-se que a plataforma simplifique o desenvolvimento e reduza a complexidade de integração, ao mesmo tempo que ajuda a normalizar a arquitetura de veículos definidos por software da Hyundai entre diferentes modelos.

A Hyundai pretende, também, reforçar as suas capacidades de IA através das funções de processamento de dados e aprendizagem contínua do Hyperion, permitindo um sistema de ciclo completo que abrange recolha de dados, treino de IA, implementação no mundo real e melhoria de desempenho.

Além disso, planeia integrar os dados gerados em todo o grupo num pipeline de aprendizagem unificado, utilizando as tecnologias de IA da NVIDIA, por forma a melhorar a sua capacidade de processar e utilizar dados reais de condução.

A parceria entre a Hyundai e a NVIDIA começou a ganhar forma na cimeira da APEC de 2025, em Gyeongju, onde a fabricante automóvel revelou planos para construir uma fábrica alimentada por IA utilizando chips Blackwell da NVIDIA.

Expandir a nossa parceria com a NVIDIA será um fator chave para avançar na condução autónoma segura e fiável.

Afirmou Kim Heung-soo, vice-presidente executivo e responsável pelo gabinete de estratégia global da Hyundai

NVIDIA juntar-se-á à Uber

Não fosse tudo isto suficiente, Jensen Huang anunciou ainda uma parceria com a Uber, que já começou a trilhar um caminho importante rumo a um serviço de boleias via app sem condutor.

O diretor-executivo da NVIDIA não ofereceu muitos detalhes, mas partilhou que a parceria visa implementar robotáxis na rede da Uber em várias cidades.