Nova funcionalidade do Spotify mostra o que todos querem saber

Quem quer saber quais as músicas e artistas que mais ouve no Spotify espera sempre pelo Wrapped do ano. Isso pode ser coisa do passado, com a novidade revelada. A plataforma de streaming acaba de lançar uma nova funcionalidade de estatísticas de audição semanais, disponível para utilizadores gratuitos e subscritores do Spotify Premium.

O Spotify já mostra o que mais ouve

As estatísticas semanais de audição do Spotify funcionam como um mini "Wrapped". A aplicação gera um breve relatório mostrando qual a música que foi ouvida com mais frequência durante um período de 7 dias, bem como qual o artista que liderou as playlists nesse mesmo período. Os dados disponíveis abrangem as últimas quatro semanas.

Ao contrário do Wrapped, que tem um âmbito muito mais vasto, as novas estatísticas semanais do Spotify focam-se em elementos específicos. Isto permite acompanhar como os hábitos de audição mudam de semana para semana. As informações fornecidas pelo Spotify não são muito detalhadas. A plataforma referiu que quem quiser ter uma visão completa do seu ano terá de esperar pelo relatório Wrapped.

O que é interessante nas estatísticas semanais de audição do Spotify são os insights que oferecem. A aplicação pode mostrar as sequências de dias a ouvir o mesmo artista, ou se esteve entre os primeiros a tocar uma música após o seu lançamento no serviço. Mostra está também os 5 artistas mais ouvidos da semana. Estes detalhes interessantes ajudam a tornar o acompanhamento dos gostos e hábitos mais envolvente.

Estatísticas de música como no Wrapped

As estatísticas semanais de audição do Spotify estão disponíveis tanto para utilizadores gratuitos como para subscritores Premium. Aceder às mesmas é muito simples e basta tocar na fotografia de perfil na aplicação para iPhone ou Android. Aparece no canto superior esquerdo da interface. Aí, surge uma nova secção no menu chamada Estatísticas de Audição.

Ao aceder a esta secção, encontram-se informações das últimas quatro semanas, divididas em intervalos de sete dias. Para além da música e do artista mais reproduzidos, e insights, esta funcionalidade oferece playlists com músicas de artistas similares ou relacionados. Quem quiser aproveitar a oportunidade para partilhar as suas estatísticas de audição semanais, o Spotify permite-lhe fazê-lo com apenas um toque.

O Spotify refere que as novas estatísticas semanais estão disponíveis em 60 países, embora não especifique quais. Em Portugal já pode se visto, mas quem ainda não as vê, pode ter de aguardar algumas horas ou dias para que sejam incluídas na distribuição. É importante e essencial atualizar a aplicação para a versão mais recente disponível no dispositivo móvel.