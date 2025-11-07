PplWare Mobile

Nova funcionalidade do Spotify mostra o que todos querem saber

· Android 3 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Simões

Tags:

  1. mamba says:
    7 de Novembro de 2025 às 09:24

    Deviam era por uma identificação CLARA é óbvia em músicas que são geradas por AI.

    A quantidade de músicas criadas por AI no spotify está a aumentar imenso e muitas vezes vemos artistas que.. nem são pessoas reais.

    Responder
    • B@rão Vermelho says:
      7 de Novembro de 2025 às 09:36

      Eu como praticamente só ouço musica eletrônica por isso não faz grande diferença se é feita por homem ou máquina, mas em caso de ser feia por máquina o dinheiro gerado pela reprodução da mesma vai para quem, para quem criou e partilhou ou para o Spotify?

      Responder
    • BurroFuiEuQueEstudei says:
      7 de Novembro de 2025 às 09:48

      Uso o Apple Music, acho que ainda não existe esse problema por lá. Mas concordo contigo, devia estar explicito se as musicas foram criadas por AI

      Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Deveria haver uma marca obrigatória em todas as imagens geradas por IA?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube

Renault Twingo E-Tech: B-Roll

Ao-Solar Extender da Nissan

Polestar - Google Maps live lane guidance