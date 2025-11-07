Apple vai pagar uma fortuna à Google para o Gemini alimentar a nova Siri

O estado da IA no ecossistema da Apple preocupa os utilizadores. Está muito atrasada em relação a toda a concorrência e não parece ter forma de acelerar o processo. Após ter sido revelada uma possível parceria com a Google para usar o Gemini na nova Siri, surge agora dados adicionais. O mais relevante é que a Apple vai pagar mil milhões por ano para ter esta solução.

Apple vai pagar uma fortuna à Google

Há poucos dias revelámos que a Apple estaria a recorrer à Google para potenciar a Siri com o Gemini. Agora, surgem mais informações e mais detalhes. De acordo com uma notícia da Bloomberg, a Apple planeia pagar à Alphabet mil milhões de dólares por ano. Isto para ter acesso a um modelo de IA extremamente poderoso com 1,2 biliões de parâmetros, que alimentará a assistente de voz Siri.

O modelo Gemini da Google será utilizado pela Apple para lidar com as funções de resumo e planeamento da Siri. As funções de planeamento podem sintetizar informação e executar tarefas complexas. A Apple planeia tratar a Google como um fornecedor de tecnologia nos bastidores. Isto significa que os utilizadores de iPhone nunca saberão que a Apple depende da criadora do Android para alimentar a sua IA.

O sistema Gemini personalizado com 1,2 biliões de parâmetros representa um avanço relativamente ao modelo de 150 mil milhões de parâmetros atualmente utilizado para o Apple Intelligence baseado na cloud. A Bloomberg referiu ainda que o modelo da Google será executado nos servidores Private Cloud Compute da Apple, o que significa que será separado da infraestrutura da Google.

Gemini deverá alimentar a IA da nova Siri

A nova assistente de voz planeada para o iOS 26.4 tem o nome de código Linwood, e o projeto para corrigir a Siri com um modelo de terceiros é conhecido internamente como Glenwood. Esta nova Siri deverá ser lançada na primavera do próximo ano, e usar o Gemini como base é apenas uma solução provisória, dado que a Apple admite estar atrasada na IA.

A Apple estaria a trabalhar no seu próprio modelo baseado na cloud com 1 bilião de parâmetros, que espera ter pronto para aplicações de consumo já no próximo ano e que poderá substituir o Gemini. De notar que é improvável que a Siri com Gemini esteja disponível na China devido à proibição dos serviços da Google no país.

Na China, espera-se que a Apple utilize modelos próprios, juntamente com um filtro desenvolvido pela Alibaba. A empresa está também a considerar uma parceria com a Baidu para as suas ofertas de IA na China.