Já pode usar o MB WAY no seu iPhone como usa o Apple Pay

Com as alterações impostas pela Lei dos Mercados Digitais da União Europeia, a Apple viu-se obrigada a abrir algumas das suas tecnologias e plataformas a terceiros. Quem aproveitou esta alteração foi o MB WAY que agora tira mais proveito do NFC no iPhone.

MB WAY está mais completo no seu iPhone

Na última atualização da aplicação MB WAY para iOS, a SIBS deu a conhecer algumas melhorias.

versão 2.28.1 - Pagar com MB WAY agora também com NFC.

O MB Way lançou várias novas funcionalidades que seguramente irão melhorar a experiência dos utilizadores de dispositivos iOS. Conforme foi referido, foi graças à Lei dos Mercados Digitais que a tecnologia NFC (para pagamento por proximidade) passou a disponível.

Atenção, agora já não precisa usar o QR code, visto que pode executar o pagamento tal e qual como quando abre a app Carteira para pagar com Apple Pay.

Esta funcionalidade já existia nos Android, mas agora faz parte também da oferta iOS.

E como será ativado?

Segundo a informação da SIBS, conforme imagem anterior, o utilizador irá poder definir no botão de duplo clique no lado direito do iPhone, que serviço ficará predefino. Atualmente, por predefinição, aparece o serviço Carteira, com o Apple Pay em primeiro plano (também acesso aos cartões de embarque e outros serviços).

Futuramente (ainda falta atualizar o iOS 18 e iOS 26), esta ação poderá ser feita aqui:

Definir se quer usar Apple Pay ou MB WAY:

Definições → Carteira e Apple Pay → (será aqui dentro que irá ser possível ativar o MB WAY como predefinido no duplo clique).

Utilização tal e qual como Apple Pay

Com esta opção predefinida no serviço da SIBS, o utilizador quando for fazer pagamentos no terminal TPA, basta fazer um duplo clique no botão direito do iPhone e encostar ao terminal.

Esta será uma alteração muito importante para aumentar a facilidade de utilização para os utilizadores do iPhone. Dois cliques e está pago!