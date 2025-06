YouTube pede que reinstalem a sua app no iPhone! Descubra o que se passa

As queixas de problemas com a app do YouTube no iPhone não param de crescer. Este cenário repete-se também nos smartphones Android, mas com impacto diferente. O serviço de vídeos da Google tem apresentado todos os tipos de erros em telemóveis de todo o mundo há algumas semanas. Agora, finalmente, há uma solução, mas parece estranha para os utilizadores do iPhone.

YouTube pede que reinstalem a sua app

Alguns utilizadores relataram tempos de carregamento extremamente lentos, recursos inutilizáveis, encerramentos inesperados ou anúncios que não podem ser ignorados. Para todos os afetados, felizmente existe uma solução e que é simples de aplicar.

O YouTube confirmou que trabalha nestes problemas repentinos e generalizados. Embora não tenha comentado o que causou os problemas na aplicação nos últimos dias, disse que a versão mais recente da aplicação deve corrigir estas falhas, bugs e problemas nos dispositivos iPhone e Android.

O curioso é que a empresa não emitiu a típica mensagem que normalmente surgem nestes casos. Em vez de incentivar os utilizadores a atualizarem a app, o YouTube pediu aos utilizadores do iPhone que a eliminassem e reinstalassem. Aparentemente, e segundo a Google, esta é a melhor forma de garantir que é instalada a nova versão com tudo corrigido.

Uma solução para o problema no iPhone

Por isso, quem tem um iPhone ou iPad, o melhor é aceder à App Store, procurar por YouTube e apagar a app do dispositivo. Após alguns minutos, podem regressar ao mesmo local e tocar no ícone da nuvem com uma seta a apontar para baixo. Além disso, se o YouTube o solicitou, é recomendado que seja mesmo feito, mesmo que não tenham existido problemas graves nos últimos tempos.

Quem realizar este processo não precisa de se preocupar com o seu histórico ou com as definições. Ao reinstalar a aplicação no iPhone, bastará fazer login e tudo voltará ao normal. Não se devem preocupar, pois o algoritmo não vai mudar e não se perderá nada com este processo.

O YouTube também tem enfrentado outro problema nas últimas semanas, embora seja intencional. O que foi revelado até agora está relacionado com erros ou cortes na reprodução, mas não com a mensagem que surge em muitos smartphones com bloqueadores de anúncios. Se essa é a mensagem que está a surgir, reinstalar a aplicação no seu iPhone não resolverá e a solução é remover os bloqueadores de publicidade.