iOS 26 Beta confirma: Apple prepara atualização dos AirPods com tradutor em tempo real

Uma função escondida na versão beta 6 do iOS 26 revela o próximo grande passo da Apple: os AirPods vão transformar-se em tradutores em tempo real. A tecnologia Apple Intelligence torna-o possível. Mas por que razão a Apple manteve até agora este intérprete ao vivo para os seus auriculares em segredo?

AirPods tornam-se intérpretes universais

A Apple está a desenvolver uma função de tradução em direto para os AirPods, que poderá ser ativada através de um novo gesto.

Na versão beta 6 do iOS 26, programadores descobriram indícios de uma funcionalidade criada especificamente para os AirPods Pro 2 e AirPods 4. A ativação será feita pressionando simultaneamente as hastes de ambos os auriculares, conforme mostra uma imagem com a palavra “Olá” em várias línguas.

O sistema funcionará através da aplicação Traduzir: se um utilizador que fale inglês conversar com alguém que fale português, o iPhone irá captar o áudio, traduzir para inglês e reproduzir a tradução nos AirPods. A resposta em inglês será então convertida para português e reproduzida em voz alta pelo iPhone.

É improvável que tudo funcione de forma autónoma nos AirPods. Como tal, o processamento desta capacidade deverá acontecer dentro do iPhone.

Disponibilidade e requisitos técnicos

A nova função de tradução em direto exigirá Apple Intelligence em iPhones, iPads, Macs ou Apple Watch compatíveis. É provável que os utilizadores precisem, no mínimo, de um iPhone 15 Pro, de um iPad Apple ou de um Mac com chip M1. Existe ainda a possibilidade de que a função seja exclusiva da série iPhone 17, o que explicaria o secretismo da Apple.

As exigências de hardware refletem a complexidade do processamento de linguagem em tempo real. A Apple Intelligence, baseada em aprendizagem automática e redes neuronais, necessita de grande capacidade de cálculo para reconhecimento de voz, tradução e síntese simultâneos. A limitação a modelos recentes visa garantir a melhor experiência de utilização, sem atrasos nem perda de qualidade.

Calendário e contexto de mercado

Segundo Mark Gurman, jornalista da Bloomberg, a Apple não apresentou esta função na WWDC 2025 porque não estava pronta e para evitar repetir a polémica de 2024 sobre funcionalidades atrasadas da Siri. A tradução em direto para AirPods poderá chegar com o lançamento do iOS 26 ou numa atualização posterior.

A função será uma extensão natural das traduções em direto já anunciadas para o FaceTime, Mensagens e chamadas telefónicas, e representa um caso de uso relevante para wearables, como já acontece com produtos como os Meta Ray-Ban.

O mercado de dispositivos de tradução está em crescimento, Google, com os Pixel Buds, e Microsoft, com o Translator, já seguiram caminhos semelhantes.

A evolução demonstra como a Apple continua a tornar os AirPods cada vez mais versáteis. Depois de funcionalidades como cancelamento de ruído e recursos de saúde auditiva, a tradução em direto pode ser mais um passo para criar uma experiência de realidade aumentada para os ouvidos.

No entanto, críticos alertam que este tipo de tecnologia tende a funcionar bem apenas em ambientes controlados e pode enfrentar dificuldades em locais ruidosos ou com conversas complexas.