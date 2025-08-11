Apple disponibiliza o iOS 26 beta 6 para programadores… e não só!

O caminho faz-se caminhando e o iOS 26 está a progredir rumo à versão final. Como tal, a Apple acaba de lançar o iOS 26 beta 6, assim como a mesma beta para o iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 25, visionOS 26 e macOS Tahoe 26. A pergunta que importa fazer é: o que há de novo?

iOS 26 beta 6 traz algumas novidades

A Apple forneceu hoje aos programadores as sextas versões beta do iOS 26 e do iPadOS 26 para efeitos de testes, com estas atualizações a chegarem uma semana depois de a empresa ter lançado as quintas betas.

Os programadores registados podem descarregar o novo software beta através da secção de Atualização de Software na aplicação Definições.

O iOS 26 e o iPadOS 26 apresentam o novo design estético Liquid Glass da Apple, com foco na translucidez e em elementos de interface com aspeto de vidro.

Este design estende-se ao ecrã bloqueado, ao ecrã principal e ao centro de controlo, bem como a menus e botões nas aplicações.

O software da Apple inclui novidades para aplicações como Mensagens, Telefone, Atalhos e Apple Music, juntamente com as novas funcionalidades Apple Intelligence, uma reformulação do CarPlay e muito mais.

No iPadOS 26, existe um sistema de multitarefas totalmente novo, que suporta múltiplas janelas de aplicações para uma experiência mais próxima da de um Mac.

Novos toques

Em relação ao toque Reflexo, agora o iOS 26 nesta beta traz seis versões alternativas, além da nova opção Passarinho.