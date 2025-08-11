NASA e Google desenvolvem assistente médico com IA para apoiar astronautas em missões

Com o avanço da exploração espacial para destinos como a Lua e Marte, garantir a saúde dos astronautas torna-se um desafio complexo. Para resolver a questão da assistência médica em locais remotos, a NASA e a Google colaboraram no desenvolvimento de uma solução baseada em inteligência artificial (IA).

O problema da assistência médica no espaço profundo

Enquanto os astronautas na Estação Espacial Internacional (EEI) beneficiam de um acesso quase imediato a médicos na Terra, reabastecimentos regulares de medicamentos e a possibilidade de uma evacuação de emergência em poucas horas, as futuras missões interplanetárias enfrentarão uma realidade distinta.

No âmbito do programa Artemis, que visa o regresso à Lua, e nas subsequentes viagens a Marte, as longas distâncias implicarão atrasos significativos na comunicação, tornando o apoio médico em tempo real impraticável. Esta limitação representa um dos riscos mais persistentes para a saúde da tripulação em missões de longa duração.

Para mitigar este risco, a NASA estabeleceu uma parceria com a Google para criar uma ferramenta de IA que capacita os astronautas a diagnosticar e tratar problemas de saúde de forma autónoma. Denominado Crew Medical Officer Digital Assistant (CMO-DA), este sistema foi concebido para orientar a tomada de decisões clínicas em ambientes onde as comunicações são lentas ou inexistentes.

A solução opera na plataforma Vertex AI da Google Cloud e possui uma interface multimodal capaz de processar voz, texto e imagens. O desenvolvimento foi realizado através de um acordo de subscrição de preço fixo com a Google Public Sector, que abrangeu os serviços na nuvem, a infraestrutura de desenvolvimento e o treino dos modelos de IA.

A NASA detém o código-fonte da aplicação e ajudou a otimizar os modelos.

Explicou David Cruley, engenheiro da Google Public Sector.

Solução da NASA e Google saiu-se bem em testes iniciais

Na sua primeira fase de testes, o assistente CMO-DA foi avaliado em três cenários médicos simulados: uma lesão no tornozelo, uma dor no flanco e uma dor de ouvido. Um painel composto por três médicos, incluindo um astronauta, analisou o desempenho da IA no exame inicial, na recolha do historial clínico, no raciocínio clínico e nas recomendações de tratamento.

Os resultados demonstraram uma precisão diagnóstica notável: 88% no caso da lesão do tornozelo, 80% na dor de ouvido e 74% na dor de flanco.

Os planos da NASA passam por expandir gradualmente as funcionalidades do sistema. As versões futuras irão integrar dados em tempo real provenientes de dispositivos médicos a bordo e aprender a detetar problemas de saúde específicos do ambiente espacial, como os efeitos da microgravidade no corpo humano.

O CMO-DA foi projetado para lidar tanto com dados estruturados como não estruturados, aumentando a sua adaptabilidade às condições imprevisíveis das missões espaciais. Embora o sistema tenha sido criado para o espaço, o seu potencial não acaba aí:

A ferramenta não só poderá melhorar a saúde dos astronautas no espaço, como as lições aprendidas com ela poderão também ter aplicação noutras áreas da saúde.

Sublinhou David Cruley.

