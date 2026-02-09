Sabe-se que a OpenAI quer colocar a sua IA num hardware especial e que promete mudar o cenário da tecnologia. Sam Altman e Jony Ive estão a preparar esta proposta, mas agora sabe-se ainda mais. Do que foi revelado de forma não oficial, afinal a grande novidade da OpenAI no hardware pode não ser o esperado.

Hardware com IA ficará aquém das expetativas

A OpenAI pode lançar primeiro uma versão mais simples dos seus novos auscultadores inteligentes. Assim adiam, o modelo mais ambicioso devido ao aumento dos custos de memória e componentes. Os planos da OpenAI para entrar no mercado de hardware podem ser menos ambiciosos do que o esperado. De acordo com um novo leak, a empresa prepara um produto físico para os consumidores, especificamente auscultadores sem fios.

A informação é de um informador na rede social X, que afirma que um recente pedido de patente ligado à OpenAI foi divulgado na China. Este registo confirmaria o nome do produto e apontaria para um lançamento iminente. No entanto, o aspeto mais relevante não é o nome, mas sim a mudança de estratégia que a empresa estaria a considerar.

Segundo a fuga de informação, a OpenAI decidiu adiar o lançamento da sua versão mais avançada, anteriormente descrita como um dispositivo "semelhante a um telefone", devido à complexidade do seu hardware interno. Em vez disso, a empresa optaria por uma versão inicial mais simples, focada exclusivamente no áudio, deixando o modelo mais poderoso para uma fase posterior.

OpenAI quer controlar os custos desta proposta

Anteriormente, tinha sido sugerido que os auscultadores de gama alta teriam um custo de fabrico comparável ao de um smartphone. Isto devido a uma lista de materiais muito extensa. Não seriam apenas auscultadores com software inteligente, mas sim dispositivos com recursos computacionais avançados. Claro que concebidos para executar funções de inteligência artificial localmente.

A razão para a mudança de rumo está relacionada com a escassez de memória e o aumento dos preços dos chips, que elevaram os custos para um nível difícil de justificar. Assim sendo, a OpenAI estaria a considerar lançar uma versão mais convencional ainda este ano, com um design e características semelhantes aos dos auscultadores sem fios tradicionais.

O modelo mais ambicioso, com maior poder de processamento e funções avançadas de IA, estaria reservado para o futuro, quando o mercado de componentes estiver mais favorável. A confirmar-se esta informação, os auscultadores marcariam a entrada da OpenAI no mercado de hardware para o consumidor, ainda que com uma abordagem gradual e cautelosa: começando por um produto acessível e depois focando-se na versão mais avançada.