Meta tem concorrência forte! Chinesa Alibaba apresenta os seus primeiros óculos com IA

O mercado dos wearables inteligentes está ao rubro, e a Alibaba acaba de fazer a sua jogada mais audaciosa para se destacar na corrida tecnológica chinesa. A gigante do comércio eletrónico revelou os seus primeiros óculos com inteligência artificial (IA) integrada, o que promete agitar ainda mais este setor.

A entrada da Alibaba num mercado em ebulição

A mais recente edição da World Artificial Intelligence Conference (WAIC), o maior evento anual de IA da China, foi o palco escolhido pela Alibaba Group Holding para apresentar em antecipação o seu mais recente projeto de hardware. Realizada em Xangai, a conferência serviu para dar a conhecer ao público os Quark AI, uns óculos que devem o seu nome ao assistente de IA da própria empresa.

Embora o desenvolvimento do produto já esteja concluído, a Alibaba limitou-se a informar que o lançamento oficial está previsto para este ano, sem avançar com uma data concreta. Esta revelação assinala a estreia da empresa de Hangzhou no competitivo segmento dos óculos inteligentes.

A incursão da Alibaba neste setor acontece num momento de intensa atividade, com empresas locais como a Rokid e a Xreal a acelerarem o lançamento de novos produtos nos últimos meses.

A Alibaba estabeleceu também, no início do ano, uma parceria com a RayNeo, fabricante de óculos de realidade aumentada sediada em Hong Kong, com o objetivo de fornecer suporte de IA aos seus dispositivos.

Os óculos com IA tornar-se-ão a forma mais importante de inteligência wearable - servirão como um par de olhos e ouvidos adicional para os seres humanos.

Afirmou Song Gang, responsável pela área de terminais inteligentes no grupo de negócios de Informação Inteligente da Alibaba, durante a sua intervenção num dos fóruns do evento.

Uma aposta estratégica na IA

Este movimento não é um caso isolado; pelo contrário, faz parte de uma estratégia mais ampla da gigante tecnológica para reforçar a sua oferta no campo da IA.

Este compromisso ficou claro em fevereiro, quando a Alibaba anunciou a intenção de investir uns impressionantes 53 mil milhões de dólares em infraestrutura de IA ao longo dos próximos três anos.

Com os óculos Quark AI, a Alibaba procura resolver os desafios comuns enfrentados pelos óculos de IA existentes no mercado, incluindo experiência do utilizador insatisfatória, bateria com pouca duração e interação limitada com a IA, de acordo com Gang.

Disse ainda que as hastes dos novos óculos são 40% menores do que os padrões da indústria, enquanto a armação também é mais fina.

Usam o chip Snapdragon AR1 da Qualcomm, projetado especificamente para óculos inteligentes, um processador de baixo consumo de energia não identificado, e operam em dois sistemas: Android e Real-Time Operating System, que é feito sob medida para tarefas sensíveis ao tempo.

