Como usar a nova ferramenta de edição de imagens com IA do ChatGPT

Vamos admitir: tarefas de edição de imagem que antes exigiam muito esforço no Photoshop podem agora ser feitas em segundos, graças ao número de ferramentas de IA gratuitas disponíveis atualmente. Se usa o ChatGPT, veja como é fácil editar.

O ChatGPT e outras ferramentas de IA populares já suportam edição de imagens. Ferramentas como o Gemini e o ChatGPT também se tornaram mais precisas nas alterações.

Agora, parece que o ChatGPT permite marcar partes das imagens antes de as editar.

Marcar partes das imagens no ChatGPT?

Com esta funcionalidade, pode carregar uma imagem, selecionar a zona que pretende editar e orientar o chatbot para fazer as alterações. Basicamente, trata-se de uma solução para edição fotográfica mais precisa.

Assim, em vez de recriar toda a imagem para corrigir apenas um detalhe, pode agora selecionar e editar uma área específica, deixando o resto intacto.

Como usar a ferramenta de marcação de imagens com IA do ChatGPT

Embora a ferramenta de marcação de imagens do ChatGPT não seja nova, muitos utilizadores nem sequer sabem que existe.

Eis como pode utilizá-la:

Para começar, atualize a aplicação do ChatGPT a partir da Google Play Store ou da Apple App Store.

Depois de atualizada, abra a aplicação e toque no botão (+) ao lado do campo “Perguntar ao ChatGPT”. Selecione uma imagem. Toque na miniatura da imagem para abrir as opções de edição. Destaque a parte específica da imagem que pretende editar e toque em “Seguinte”. De seguida, escreva o pedido de edição e toque em “Enviar”. O ChatGPT irá devolver a imagem editada. Apenas as partes indicadas serão alteradas.

A nova ferramenta de edição permite selecionar e modificar apenas uma parte da imagem, mantendo o restante conteúdo intacto. Trata-se de uma excelente ferramenta de edição que vale a pena aproveitar.

A edição de imagens com IA está a evoluir rapidamente. Editar fotografias deixou de ser uma tarefa difícil graças a estas ferramentas. Se precisar de mais ajuda para usar a marcação de imagens no ChatGPT, diga-nos nos comentários.

Em resumo...

O ChatGPT permite agora editar apenas partes específicas de uma imagem, selecionando a zona desejada e indicando a alteração pretendida, tornando a edição mais rápida e precisa.