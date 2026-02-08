ChatGPT está a ajudar a matar a Wikipédia: cada vez usa mais a Grokipédia de Elon Musk

O aumento de referências à Grokipédia em chatbots de IA é uma realidade. O ChatGPT é o que mais tem citado a enciclopédia de Elon Musk.

A Wikipédia perde terreno para a IA

A IA está a asfixiar a Wikipédia. Não só foi treinada com o seu conteúdo, como as respostas geradas por IA estão a roubar grande parte do tráfego. Como se não bastasse, em outubro do ano passado surgiu um concorrente, a Grokipédia, criada inteiramente com IA e copiada da própria Wikipédia.

Agora sabe-se que a criação de Elon Musk está a atrair um novo público: outras IAs.

Chatbots começam a citar a Grokipédia

Há poucos dias, testes realizados pelo The Guardian revelaram que o ChatGPT estava a usar a Grokipédia como fonte em várias consultas, e não é o único chatbot a citá-la.

Segundo o The Verge, também começaram a surgir referências noutros serviços de IA, como os da Google, que a cita no Google Gemini, nos resumos de IA e no modo IA do motor de pesquisa. A enciclopédia foi igualmente referida pelo Microsoft Copilot e, em menor escala, pelo Perplexity e pelo Claude.

Em declarações ao The Verge, Glen Allsopp, responsável de SEO na Ahrefs, revelou que a empresa realizou um teste com mais de 13 milhões de consultas.

O resultado mostrou que o ChatGPT mencionou a Grokipédia em mais de 263 mil respostas. A Wikipédia continua a aparecer muito mais, com quase 3 milhões de referências, mas tendo em conta que a Grokipédia surgiu apenas em outubro de 2025, o volume de citações é considerável.

Analistas de outras ferramentas de SEO, como a Semrush e a Profound, afirmaram ao The Verge que também detetaram aumentos significativos no número de citações à Grokipédia, sendo a maioria proveniente do ChatGPT.

No caso dos restantes chatbots, e segundo os testes da Ahrefs, a Google citou a Grokipédia em 6.800 respostas do Gemini e em 567 resumos de IA. O Copilot mencionou-a em 7.700 respostas e o Perplexity apenas duas vezes.

Preocupações com a fiabilidade da enciclopédia de IA

A Wikipédia é editada de forma colaborativa e transparente por humanos, mas a Grokipédia é dirigida pelo Grok, uma IA que já teve alucinações em que acreditava ser o próprio Elon Musk, publicou mensagens antissemitas, chegou a autoproclamar-se “MechaHitler” e, recentemente, foi notícia por ajudar a “despir” milhões de mulheres.

Além disso, uma investigação revelou que há artigos na Grokipédia cujas fontes são diretamente fóruns neonazis e sites de teorias da conspiração. Os investigadores alertaram que o Grok estava a tomar decisões editoriais próprias, alterando o enfoque em certos temas. O facto de chatbots estarem a usar essa enciclopédia como referência é, no mínimo, problemático.

Em declarações ao The Verge, um porta-voz da OpenAI garantiu que o ChatGPT procura informação numa “ampla gama de fontes e pontos de vista” e que os utilizadores podem avaliar por si próprios a fiabilidade dessas fontes. O responsável sublinhou ainda que são implementados filtros de segurança para evitar a apresentação de ligações para conteúdos potencialmente prejudiciais.