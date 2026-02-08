Europa acelera transição para o software livre. Libertar amarras dos EUA

A União Europeia está a avançar com uma estratégia clara para reduzir a dependência de software proprietário norte-americano e apostar em soluções de código aberto. O objetivo passa por reforçar a soberania digital, melhorar a cibersegurança e proteger os dados dos cidadãos e das instituições.

Comissão Europeia quer replicar estratégia em toda a região

A Comissão Europeia abriu uma consulta pública para expandir a transição para o software livre a todo o bloco comunitário. A iniciativa surge meses depois de países como França e Alemanha terem começado a abandonar algumas soluções proprietárias nas administrações públicas.

Segundo o documento, a Europa enfrenta um problema estrutural de dependência tecnológica de terceiros. Vários países, incluindo Portugal, continuam a basear grande parte das suas infraestruturas digitais em software estrangeiro, sobretudo dos Estados Unidos.

Tudo o que usa é americano? Na Europa, grande parte do software e dos serviços web usados diariamente por governos, empresas e cidadãos é de origem norte-americana. Essa dependência é um dos principais motivos para o atual debate sobre soberania digital. Abaixo ficam alguns dos exemplos mais relevantes, organizados por categorias. Sistemas operativos e software de base Grande parte da infraestrutura informática europeia assenta em sistemas e tecnologias desenvolvidos nos Estados Unidos. Windows, da Microsoft

macOS e iOS, da Apple

Android, da Google

VMware (virtualização), da VMware

Red Hat Enterprise Linux, da Red Hat Mesmo quando se usa Linux, muitas distribuições empresariais e serviços associados são controlados por empresas norte-americanas. Suites de produtividade e colaboração Ferramentas de escritório e trabalho colaborativo usadas em empresas e administrações públicas. Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams), da Microsoft

Google Workspace (Docs, Sheets, Gmail, Meet), da Google

Slack, da Salesforce

Zoom, da Zoom Video Communications Estas plataformas concentram comunicações, documentos e dados corporativos. Serviços de cloud e infraestrutura A maioria dos serviços digitais europeus corre em infraestruturas de cloud norte-americanas. AWS, da Amazon

Microsoft Azure, da Microsoft

Google Cloud, da Google

Oracle Cloud, da Oracle Estas quatro empresas dominam a maior parte do mercado de cloud pública na Europa. Navegadores e motores de pesquisa Ferramentas usadas diariamente por milhões de utilizadores europeus. Chrome, da Google

Safari, da Apple

Edge, da Microsoft

Google Search, da Google

Bing, da Microsoft O motor de pesquisa da Google domina claramente o mercado europeu. Redes sociais e comunicação Grande parte da comunicação social e pessoal passa por plataformas norte-americanas. Facebook, Instagram e WhatsApp, da Meta

X (antigo Twitter), da X Corp.

LinkedIn, da Microsoft

Snapchat, da Snap Inc. Estas plataformas concentram enormes volumes de dados de utilizadores europeus. Software empresarial e bases de dados Soluções críticas para empresas, bancos e administrações públicas. Oracle Database, da Oracle

SQL Server, da Microsoft

Salesforce CRM, da Salesforce

ServiceNow, da ServiceNow Muitos sistemas críticos dependem destas plataformas. Plataformas de desenvolvimento e código Ferramentas usadas por programadores e equipas técnicas. GitHub, da Microsoft

GitLab (empresa fundada nos EUA, apesar da origem europeia)

Docker, da Docker

Atlassian (Jira, Confluence), empresa sediada nos EUA e Austrália Serviços digitais do dia a dia Plataformas de consumo com forte presença na Europa. YouTube, da Google

Netflix, da Netflix

Spotify (empresa europeia, exceção relevante)

Amazon, da Amazon

Uber, da Uber Estes serão apenas a parte visível do iceberg. Muitos outros estão por trás de infraestruturas basilares de comunicação da Europa. Além disso, há muitos sistemas de segurança que têm a chancela dos EUA.

A Comissão alerta que esta dependência reduz as opções dos utilizadores, limita a competitividade das empresas e levanta questões de segurança na cadeia de fornecimento. Além disso, dificulta o controlo da infraestrutura digital e pode criar vulnerabilidades em setores críticos.

De acordo com a instituição europeia, o código aberto representa um bem público com grande potencial para suportar um conjunto diversificado de soluções digitais seguras e de elevada qualidade, capazes de competir com alternativas proprietárias.

Outro ponto destacado é o peso real do código aberto no ecossistema tecnológico. A Comissão refere que entre 70% e 90% das linhas de código das aplicações modernas têm origem em software de código aberto. As comunidades de desenvolvimento são ativas e o seu trabalho está alinhado com os princípios digitais europeus.

Obstáculos à transição para o código aberto

Apesar das vantagens, a mudança não pode acontecer de forma imediata. Países como Alemanha, França e Dinamarca iniciaram processos graduais para substituir ferramentas como o Microsoft Office nas administrações públicas.

Numa cidade alemã, a autarquia optou por trocar a suite da Microsoft pelo LibreOffice. Em França, foi desenvolvida uma solução integrada com edição de documentos, videoconferência e mensagens.

Para além da substituição das aplicações e da formação dos funcionários, existem questões técnicas relevantes. A principal é a compatibilidade, já que muitas soluções comerciais utilizam formatos proprietários que dificultam o acesso ou a migração de dados.

O LibreOffice, por exemplo, acusa o Microsoft Office de bloquear a concorrência através do formato Office Open XML, mantendo os utilizadores presos ao seu ecossistema.

Consulta pública para identificar barreiras

Com o objetivo de perceber melhor os obstáculos à adoção do código aberto, a Comissão lançou uma consulta pública. No último mês, cerca de 1.100 cidadãos europeus e centenas de empresas, universidades e organizações sem fins lucrativos enviaram opiniões e propostas.

Depois de analisados os contributos, a União Europeia pretende criar uma nova estratégia para eliminar as barreiras identificadas e acelerar a adoção de soluções abertas. Segundo a Comissão, um setor de código aberto forte pode impulsionar a inovação, reforçar a competitividade internacional e garantir prosperidade económica, segurança e resiliência digital.

A nova estratégia de ecossistemas digitais abertos deverá ser apresentada em 2026 ao Parlamento Europeu e ao Conselho. Embora a iniciativa seja uma consulta cívica, poderá influenciar propostas legislativas futuras e orientar programas de financiamento.

O “ano do Linux” poderá começar na Europa

A soberania digital ganhou força no continente europeu, em parte devido às tensões entre a União Europeia e grandes empresas tecnológicas norte-americanas. Vários países consideram essencial controlar a infraestrutura e o acesso aos dados com soluções próprias, sujeitas à legislação europeia.

A transição deverá levar tempo, mas muitos analistas acreditam que o famoso “ano do Linux” poderá acontecer primeiro na Europa.