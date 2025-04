“Made in Europe”: este site dá-lhe as alternativas europeias aos principais serviços

Com a incerteza comercial a reforçar-se a cada dia, a União Europeia (UE) tem promovido as alternativas internas, procurando estimular a economia do bloco e reduzir a forte dependência dos Estados Unidos em vários campos. Indo além dos consumíveis, este site oferece-lhe as alternativas europeias aos principais produtos e serviços digitais.

Pela mão de Constantin Graf, o site European Alternatives recolhe e analisa alternativas europeias aos serviços e produtos digitais, como os serviços em nuvem e os produtos SaaS.

Considerando a conjuntura comercial global, a UE tem motivado os utilizadores a consumirem produtos "Made in Europe", destacando a importância de um afastamento relativamente aos Estados Unidos, no sentido de reduzir a dependência.

Assim sendo, este projeto, sugerido por um leitor do Pplware, torna-se ainda mais relevante do que antes.

Procura serviços e produtos digitais europeus?

Segundo o site oficial, todos os produtos e serviços incluídos na lista das European Alternatives cumprem os seguintes critérios:

A empresa está sediada num país membro da UE, EEE, EFTA ou DCFTA.

Se a empresa tiver uma empresa-mãe ou uma sociedade gestora de participações sociais, esta empresa está, também, sediada num país membro da UE, EEE, EFTA ou DCFTA.

Para fornecedores de alojamento: não é permitido que um fornecedor de alojamento seja simplesmente um subfornecedor de alojamento de uma empresa que não esteja sediada num país membro da UE ou EFTA.

Uma vez que a pesquisa por soluções europeias toma algum tempo, nem todas podem ser encontradas. Portanto, o projeto conta com sugestões da comunidade.

Além disso, o responsável pelas European Alternatives incentiva os utilizadores a contactarem, caso verifiquem que algum dos produtos não cumpre os requisitos.

