Apple teve influência giganteno lançamento da Red Bull para a temporada de 2026

A recente apresentação dos novos monolugares da Red Bull e da Visa Cash App RB para 2026 evidenciou a crescente ligação entre a Apple e o mundo da Fórmula 1. Este evento, que assinalou oficialmente o início da era Red Bull Ford Powertrains, serviu de montra para a aplicação prática do hardware da gigante de Cupertino em contextos de alta performance.

O iPhone como ferramenta de produção em direto

Durante a transmissão oficial do evento, a etiqueta "Shot on iPhone" surgiu integrada diretamente na emissão, indo além da habitual utilização em campanhas publicitárias isoladas ou segmentos pré-gravados.

Esta escolha estratégica demonstra que o iPhone está a ser posicionado como um recurso de produção viável para conteúdos desportivos de elite em tempo real, aproximando a marca da infraestrutura mediática da Fórmula 1.

Os Apple Vision Pro tiveram também um papel de destaque no palco. Longe de ser apenas uma demonstração secundária, o headset foi utilizado pelos apresentadores durante as secções dedicadas à Red Bull Ford Powertrains, funcionando como um elemento central da exposição técnica dos novos projetos de engenharia.

Esta aparição num contexto estritamente profissional e técnico alinha-se com o esforço da Apple em promover os Vision Pro como uma ferramenta essencial para a visualização avançada e para a engenharia, distanciando-o de uma imagem meramente focada no entretenimento imersivo.

Apple tem integração estratégica no ecossistema da Fórmula 1

A Red Bull é reconhecida pelo rigor com que seleciona os elementos que figuram nos seus eventos globais, especialmente quando envolvem parcerias de longo prazo.

A visibilidade conferida ao hardware da Apple indica que a tecnológica está a infiltrar-se no ecossistema de engenharia e produção das equipas, deixando de estar limitada a anúncios ou filmes promocionais.

Este movimento sinaliza uma evolução na relação entre as duas entidades, onde o hardware da Apple começa a ser visto como uma componente integrante dos processos de trabalho e de comunicação da Fórmula 1, e não apenas como um acessório de consumo.

Leia também: