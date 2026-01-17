Honda muda de logótipo pela primeira vez em 26 anos

A Honda Motor Co. anunciou, a 13 de janeiro de 2026, a adoção de um novo logótipo “H” como símbolo unificado do seu negócio automóvel. A implementação começa em 2027, com os novos veículos elétricos a bateria e híbridos.

Estreia nos elétricos e híbridos

O novo emblema surgirá inicialmente na frente e na traseira dos futuros modelos totalmente elétricos e híbridos.

Posteriormente, será estendido a toda a gama de veículos e às operações ligadas ao sector automóvel, incluindo concessionários, comunicação de marca e atividades de desporto motorizado.

Apresentação no CES e nova linguagem visual

O redesenho foi revelado no CES 2024, onde a Honda exibiu o emblema nos conceitos da Honda 0 Series. O desenho elimina a moldura retangular arredondada do logótipo atual e alarga os ângulos internos do “H”, criando uma estrutura visual mais aberta.

Em paralelo, a marca renovou o wordmark, substituindo o lettering vermelho serifado por uma tipografia sem serifa, em maiúsculas e com cantos arredondados.

Regresso às origens com visão de futuro

A empresa reconhece referências a versões históricas do logótipo, em particular às usadas nos anos 1960, quando o emblema era apenas um “H” sem moldura.

Ao longo das décadas, o símbolo evoluiu, culminando no emblema metálico cinzento usado há mais de 20 anos. O novo “H” pretende expressar a determinação da Honda em ir além das suas origens, mantendo o foco na inovação e nas necessidades dos clientes.

Ligação direta à nova geração elétrica

A atual mudança está diretamente associada ao programa de veículos elétricos de nova geração, incluindo a Honda 0 Series.

A estratégia é descrita como “começar do zero”, numa tentativa de regressar aos fundamentos enquanto se desenvolvem novos elétricos. O lançamento oficial do logótipo acontece no próximo ano, com adoção faseada a partir de 2027.

Últimos modelos com o emblema atual

O Prelude coupé de duas portas e o Super-N urbano elétrico, lançados no Reino Unido em 2026, serão os últimos modelos a usar o logótipo atual.

Alguns veículos já em produção adotaram o novo emblema, como o GAC Honda P7 e o Dongfeng Honda S7, fabricados na China.

Estratégia híbrida até 2030

No âmbito da sua estratégia de produto, a Honda planeia lançar pelo menos 13 novos modelos híbridos entre 2027 e 2030.

Estes contarão com o sistema de combustão interna mais eficiente da marca, prometendo uma melhoria de cerca de 10% no consumo.

A nova arquitetura prevê ainda 60% de comunalidade de componentes, redução de peso, melhor aerodinâmica e maior integração de plataformas.

A Honda define o novo emblema “H” como o símbolo da sua “segunda fundação”, sinalizando a ambição de liderar a transição da indústria automóvel através de novas tecnologias e filosofias de design, sem depender de convenções estabelecidas.