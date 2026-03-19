China: detetado pela primeira vez o helicóptero não tripulado AR-2000

A China continua a reforçar a sua capacidade militar no domínio dos sistemas não tripulados. Desta vez, imagens divulgadas pela televisão estatal chinesa revelam algo inédito: um helicóptero não tripulado a operar a bordo de um navio de guerra do tipo 075.

Segundo a CCTV, trata-se da primeira vez que este tipo de aeronave é observado neste contexto, sinalizando uma evolução clara nas operações combinadas entre meios navais e drones.

Estratégia focada em regiões críticas

De acordo com informações avançadas, esta demonstração tecnológica não surge por acaso. A China estará a reforçar a sua presença e capacidade operacional em zonas sensíveis, como o estreito de Taiwan e o Mar do Sul da China.

A utilização deste tipo de drones em navios de assalto anfíbio sugere uma estratégia orientada para aumentar a vigilância, projeção de força e resposta rápida em cenários de possíveis conflitos.

Navios tipo 075: plataformas de grande capacidade

Os navios do tipo 075 destacam-se pela sua versatilidade e dimensão. Com um deslocamento entre 35.000 e 40.000 toneladas, estas plataformas conseguem transportar uma vasta combinação de meios.

Entre as suas capacidades estão:

Transporte de tropas no terreno

Operação de lanchas de desembarque

Transporte de veículos blindados

Capacidade para até 30 helicópteros

Este conjunto transforma-os em peças-chave na projeção de poder naval da China.

AR-2000: o helicóptero não tripulado

O helicóptero identificado é o AR-2000, desenvolvido pela indústria aeronáutica chinesa. Com cerca de 2 toneladas, este modelo já tinha sido apresentado anteriormente, mas nunca integrado num navio deste tipo.

Segundo analistas militares, uma das principais vantagens deste sistema é a sua capacidade de operar em condições adversas.

Como explica Song Zhongping, analista militar e ex-instrutor do Exército Popular de Libertação:

Os helicópteros tripulados enfrentam limitações significativas, especialmente em condições marítimas adversas. Já um sistema não tripulado pode operar com maior flexibilidade, incluindo em cenários onde o risco humano seria elevado.

Além disso, este tipo de aeronave pode ser utilizado para:

Avaliação de danos em operações

Expansão do alcance de reconhecimento

Missões em ambientes hostis

Maior alcance e eficiência operacional

Outro ponto relevante prende-se com a autonomia. Sem necessidade de transportar tripulação, o AR-2000 consegue reduzir peso e, consequentemente, aumentar o seu alcance sem reabastecimento.

Esta característica torna-o particularmente útil em regiões como o Mar do Sul da China, onde existem tensões frequentes, nomeadamente com as Filipinas, associadas a manobras militares e disputas territoriais.

Um sinal claro da evolução militar chinesa

A integração de helicópteros não tripulados em navios de assalto anfíbio demonstra que a China está a acelerar a modernização das suas forças armadas.

Mais do que uma simples demonstração tecnológica, este avanço revela uma mudança estratégica: operações cada vez mais autónomas, flexíveis e adaptadas a cenários complexos, onde a superioridade tecnológica poderá fazer a diferença.