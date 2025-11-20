FullyOps: plataforma que acaba com a papelada e facilita a gestão de serviços no terreno

Quem gere uma equipa técnica no terreno sabe bem como é: telemóveis a tocar sem parar, ordens de trabalho em papel que se perdem e um gestor a tentar fazer magia com uma folha de Excel. Mas existe uma solução que põe ordem neste caos: chama-se FullyOps. Conheça esta plataforma que gere todo o ciclo de vida dos seus serviços.

Uma história que vem do terreno

A FullyOps não surgiu apenas de uma ideia tecnológica, mas de uma necessidade prática. A sua equipa passou mais de uma década ligada ao setor dos serviços e fabrico, criando soluções reais para operações exigentes - desde vestuário técnico até sistemas de gestão.

Esse contacto direto com o dia-a-dia das equipas deu-lhes algo raro no mundo do software: uma compreensão verdadeira das dificuldades de quem trabalha no terreno. Em 2022, essa experiência juntou-se ao know-how da BytePitch, uma empresa de engenharia de software reconhecida pela sua capacidade de criar soluções robustas e escaláveis para o mercado global.

Dessa fusão nasceu a FullyOps, com uma missão clara: tornar o trabalho das equipas técnicas mais simples, mais ligado e mais humano.

O que é a FullyOps, afinal?

Vamos diretos ao assunto. A FullyOps é uma plataforma SaaS que centraliza todas as operações relacionadas com os seus serviços à distância de um clique, seja no telemóvel, tablet ou computador.

É ideal para qualquer empresa que tenha serviços, seja no cliente ou até de forma interna. Pense em empresas de AVAC (climatização), eletricistas, serviços de pichelaria e hidráulica, ou mesmo fornecedores de serviços globais.

Imagine um gestor com superpoderes: decisões mais rápidas, controlo total e informação em tempo real. Para os técnicos significa mais autonomia no trabalho, menos chamadas, menos papel e mais tempo em tarefas que realmente importam.

As funcionalidades que fazem a diferença

A melhor forma de entender uma plataforma é ver o que ela faz. A FullyOps divide-se em áreas-chave que atacam os desafios mais comuns da gestão de serviços. Para terem uma ideia do aspeto da aplicação deixamos alguns prints junto das funcionalidades.

1️⃣ Gestão de ordens de trabalho (adeus, folhas de obra)

Comecemos pelo pesadelo de qualquer gestor: o controlo das "ordens de trabalho". Quem está a fazer o quê? Já foi feito? Quanto tempo demorou? Na FullyOps, o processo é digital. O gestor não precisa de ligar; ele cria a ordem de trabalho e pode, desde logo, atribuir vários técnicos a um serviço mais complexo, equilibrando a carga de trabalho.

Se essa visita ao cliente implicar várias tarefas do mesmo tipo, não é preciso criar três ordens de trabalho separadas. A plataforma permite criar múltiplas ações e vários pedidos dentro da mesma ordem, mantendo tudo organizado.

Para o técnico no terreno, isto significa menos burocracia. Ele pode focar-se no trabalho e a plataforma trata do registo das horas de trabalho e também das deslocações. No final, a plataforma compila esta informação e gera relatórios automáticos, o que acaba com as adivinhas de "quanto tempo demorou?".

Os prints abaixo mostram o aspeto da vista de geral das ordens de trabalho, a vista de calendário (onde tem uma visão mais abrangente das tarefas feitas e a fazer) e um exemplo do formulário para criar uma ordem. Tudo bastante simples e intuitivo, como prometem os criadores.

Ao clicar numa ordem de trabalho, pode ver todas as suas informações, desde estado, datas, empresa, notas e equipamentos. Na aba de trabalho pode adicionar viagens efetuadas e horas de trabalho.

Na aba ações pode adicionar tarefas efetuadas, peças utilizadas, e adicionar fotografias ou vídeos. E, finalmente, na aba de relatórios pode gerar os relatórios de forma automática, obter assinatura do cliente e enviar por e-mail.

2️⃣ Gestão de recursos (quem tem o quê?)

A seguir, temos o clássico "o técnico chegou ao cliente e faltava-lhe a peça X." A gestão de recursos na FullyOps ataca este problema comum.

Primeiro, através de um planeamento de atividades claro, que é suportado por uma vista de calendário intuitiva, que falamos anteriormente. O gestor pode agendar tarefas, ver quem está livre e evitar conflitos.

Segundo, se for necessária uma peça específica (ex: um motor novo) após diagnóstico, o técnico faz a requisição diretamente na plataforma. Isto cria uma conexão formal com o backoffice para tratar do pedido, sem que o técnico perca tempo com telefonemas.

3️⃣ Gestão do ciclo de vida dos ativos

Isto é vital. Um "ativo" é o equipamento do cliente (ou o da empresa) que precisa de ser gerido e acompanhado ao longo do tempo, seja um ar condicionado ou uma máquina industrial.

A plataforma permite gerir ambos os cenários: é possível lançar ações corretivas para reparações de urgência que surgem de repente, mas também, e de forma mais inteligente, agendar ações preventivas para fazer a manutenção programada e evitar que os equipamentos avariem.

A grande vantagem é que tudo fica ligado ao ativo. O técnico no local pode anexar fotografias ou vídeos do problema, ou consultar documentos (como manuais) ali mesmo, na plataforma. Tudo isto vai criando um histórico completo.

Daqui a um ano, sabe exatamente o que foi feito naquela máquina, quem fez e quando. A plataforma vai mais longe, permitindo até o rastreio de consumíveis e peças usados nessa ordem de trabalho, e ajudando a garantir que todos os procedimentos de conformidade e segurança são seguidos.

4️⃣ Análise de operações

No final do dia, o que não se mede, não se pode melhorar. A FullyOps não se limita a registar dados; ela transforma-os em informação útil. Através de painéis de controlo (dashboards) em tempo real, o gestor vê o estado da operação. Esta análise permite extrair informações sobre:

As ordens de trabalho - quantas estão abertas? quantas foram fechadas? quantas estão em andamento?

Métricas de desempenho técnico - qual o tempo médio de resposta? quem é o técnico que mais serviços conclui?

Acompanhamento do desempenho dos ativos - qual é o equipamento do cliente que avaria mais vezes?

Juntando isto a relatórios de utilização de recursos, a empresa passa a ter uma visão clara de onde está a perder tempo e dinheiro, e pode tomar decisões baseadas em dados.

5️⃣ Monitorização da força de trabalho

Um gestor precisa de saber onde está a sua equipa, não para controlar, mas para conseguir responder a imprevistos. A plataforma permite, antes de mais, uma organização clara das equipas, definindo quem faz o quê. Com a programação da força de trabalho, o gestor planeia a semana num sistema intuitivo.

O pilar disto tudo é o acesso móvel para técnicos. É aqui que a independência acontece: o técnico tem no telemóvel a ordem de trabalho, o histórico do cliente e os manuais. Claro que a plataforma também inclui ferramentas de gestão essenciais, como controlo de acesso e permissões (para garantir que cada um vê apenas o que precisa) e módulos de análise de desempenho das equipas.

Integrações

Além de todas as funcionalidades disponíveis, a FullyOps inclui ainda uma variedade de integrações para facilitar o seu uso no dia-a-dia e se adaptar às suas necessidades.

A FullyOps, criada por quem conhece o dia a dia de técnicos e gestores, foca-se na simplicidade e em resolver problemas práticos.

Para o gestor, é ter uma torre de controlo. Para o técnico, é ter um co-piloto que lhe dá todo o contexto e lhe segura na papelada.

Veja como funciona na prática:

Agende uma demonstração