Como estão as suas poupanças? Maioria dos portugueses diz que poupar é difícil

Um estudo do Observatório de Desafios Sociais do Centro de Psicologia da Universidade do Porto (CPUP) concluiu que a maioria dos portugueses considera a poupança "difícil ou extremamente difícil".

Segundo o relatório do inquérito, consultado pela agência Lusa, cerca de 45,5% dos portugueses acreditam que a economia de Portugal irá piorar, enquanto 14,1% consideram que irá melhorar.

Além disso, com 75,2% dos portugueses inquiridos a ter poupado dinheiro em 2024, 44,1% pretende poupar ainda mais em 2025, mostrando-se mais otimista em relação à sua situação financeira do que relativamente à do país, segundo o coordenador do estudo, Samuel Lins.

Quanto à sua própria situação financeira, a perceção está mais equilibrada: 23,1% acreditam que a situação financeira vai melhorar, enquanto 27% preveem que vai piorar.

Em 2024, a maioria dos portugueses (54,6%) procurou melhorar a sua literacia financeira, com 64,9% a pretenderem fazê-lo em 2025.

Como os portugueses gerem o dinheiro?

De acordo com o inquérito, a maioria dos portugueses (54,4%) diz gastar menos do que aquilo que ganha (54,4%) e 76,7% tem o hábito de fazer uma lista de compras.

Relativamente aos hábitos de compra, em 2024, 11,4% dos portugueses "assumiram que realizaram compras por pânico, enquanto 24,7% compraram como forma de aliviar sentimentos negativos".

No estudo, a compra por pânico é definida como o "ato de comprar mais coisas do que o habitual, como resultado de sentimentos como o medo e o pânico", e "ocorre geralmente em situações de crise".

Por sua vez, a compra para aliviar sentimentos negativos refere-se ao "comportamento de compra usado como estratégia emocional para lidar com tédio, tristeza e raiva".

Mais, 31,5% dos portugueses efetuaram compras por impulso (compra sem pensar, motivada por um desejo repentino) e 9,6% adquiriram produtos com o objetivo de impressionar outras pessoas.

Sobre influências de compra, 54,2% dos portugueses afirmam que a preocupação com questões ambientais influencia as decisões, e 34% reconhecem que "consideram as opiniões e comentários nas redes sociais antes de adquirir algum produto".

Segundo o inquérito, 20,1% dos inquiridos "concorda ou concorda totalmente que a quantidade de posses e de bens materiais que uma pessoa possui é um indicador da sua felicidade e sucesso".

O relatório de resultados sobre Hábitos de Consumo e Poupança relativo a 2025, que a Lusa consultou, reuniu dados entre 17 de abril e 23 de maio, usando uma amostra representativa da população portuguesa que contou com 1032 participantes de todas as regiões do continente e arquipélagos da Madeira e dos Açores.

