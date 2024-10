Em Dia Mundial da Poupança, damos-lhe algumas dicas para aumentar a sua

Para que os consumidores se consciencializem sobre a necessidade do consumo responsável, o mundo celebra, hoje, o Dia Mundial da Poupança. Deixamos-lhe algumas dicas para aumentar a sua.

O Dia Mundial da Poupança surgiu, em 1924, na sequência do primeiro Congresso Internacional de Economia, em Milão.

O objetivo passa, desde então, por consciencializar os consumidores para a necessidade de poupar, tendo em conta que o consumo deve ser efetuado de uma forma consciente e responsável, por forma a evitar o sobre-endividamento.

Pretende, ainda, divulgar a necessidade de todas as famílias e consumidores disporem de uma certa liquidez para fazer face a situações imprevistas no futuro.

Apesar de ser uma área importante, "os portugueses poupam mais, mas ainda poupam pouco", segundo Natália Nunes, coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da DECO, a associação de defesa do consumidor, no podcast P24 do jornal Público.

Basta comparar as taxas de poupança entre nós com as que se registam na Europa. Por cá, aforram-se 9,8 euros por queda 100 euros de rendimento disponível. Lá fora esse valor sobra para mais de 15 euros.

Porque o dinheiro pode trazer felicidade, damos-lhe algumas dicas para poupar mais.

Faça mais com o seu dinheiro

A (falta de) literacia financeira é um tema cada vez mais frequente, num país onde os salários são estruturalmente baixos e a poupança não cabe na carteira de muitos dos cidadãos. Seja por que motivo for, o mais difícil, em muitos casos, é começar.

Assim sendo, damos-lhe algumas dicas para aumentar a sua poupança e conseguir construir alguma tranquilidade.

#1 - Registe o seu "fluxo de caixa"

Parece óbvio, mas é realmente importante anotar as suas despesas, bem como as suas receitas. Para poupar dinheiro, precisa de saber quanto e de onde entra, e quanto e para que sai.

Portanto, registe o fluxo do seu dinheiro, tanto as entradas, como é caso do salário, como as saídas, desde os cafés, artigos domésticos e gorjetas em dinheiro, até às despesas mensais regulares.

Pode registar este fluxo da forma que lhe for mais fácil: lápis e papel, uma simples folha de cálculo, ou uma plataforma (website ou aplicação) de despesas online.

Pode organizar os dados por categorias e totalizar cada uma delas, por forma a perceber para onde está a ir o seu dinheiro.

#2 - Desenhe um orçamento e inclua a poupança

Assim que conhecer o fluxo da sua "caixa", ser-lhe-á possível criar um orçamento. Este vai permitir-lhe ajustar as suas despesas aos seus ganhos, esclarecendo as categorias em que está a fazer gastos excessivos, que podem ser reduzidos.

Inicialmente, procure poupar um montante que lhe pareça confortável e tente, ao longo do tempo, aumentá-lo.

#2.1 - Torne a poupança automática

Para facilitar o processo de poupança, já quase todos os bancos oferecem transferências automáticas entre as suas contas correntes e de poupança. Pode escolher quando, quanto e para onde transferir o dinheiro.

Além disso, logo no início do mês, pode enviar o dinheiro, manualmente, para uma segunda conta, consoante o valor que definiu para a poupança.

Destas formas, é menos provável que o gaste.

Outra ferramenta de poupança fácil inclui os programas oferecidos por alguns bancos, que arredondam as transações para o euro mais próximo e transferem a diferença para uma conta poupança ou de investimento.

#3 - Encontre formas de cortar nas despesas

Nesta fase, importa estabelecer prioridades. Identifique as despesas não essenciais, como entretenimento e refeições fora de casa, nas quais pode gastar menos.

Além disso, procure formas de poupar nas suas despesas mensais fixas, como o seguro do carro, os contratos de telecomunicações, ou o crédito à habitação, e reveja os gastos mensais supérfluos, como as subscrições de serviços de streaming ou mesmo as comissões bancárias.

Por fim, tente reduzir os seus gastos do dia a dia: procure atividades gratuitas, planeie fazer a maioria das suas refeições em casa e analise antes de comprar qualquer coisa, seja uma simples camisola ou um eletrodoméstico.

#4 - Defina objetivos de poupança e estabeleça prioridades

Uma das melhores formas de poupar dinheiro é definir um objetivo. Comece por pensar naquilo para que quer poupar. Depois, calcule quanto dinheiro vai precisar e quanto tempo vai demorar a poupá-lo.

Os objetivos podem ser para o curto prazo (um a três anos) ou para o longo prazo (quatro ou mais anos).

Para os primeiros, são exemplos os fundos de emergência, que funcionam como uma "almofada" financeira que pode cobrir três a nove meses de despesas, uma viagem, ou a entrada para um carro.

Para os segundos, são exemplos a reforma ou a educação dos filhos.

Com os objetivos definidos, estabeleça prioridades, por forma a conseguir fazer uma melhor distribuição do dinheiro na poupança.

#5 - Escolha as ferramentas que melhor se adequam à sua realidade

Em matéria de finanças, não deve "copiar pelo vizinho do lado". Existem muitas formas de poupar e, também, investir o seu dinheiro, conforme os objetivos para o curto e o longo prazo.

Pela diversidade, deve analisá-las cuidadosamente e considerar a sua realidade. Tenha em conta os saldos mínimos, as comissões, as taxas de juro, o risco e o prazo de utilização do dinheiro.

#6 - Cresça a sua poupança

Depois de ter todos os processos anteriores oleados, ser-lhe-á mais simples gerir o dinheiro. Conseguirá verificar o progresso, mensalmente, e identificar e corrigir potenciais problemas.

Compreender como gerir e poupar dinheiro poderá inspirá-lo a procurar novas fontes de receita ativa, como um segundo trabalho, e até mesmo passiva, como os investimentos.

