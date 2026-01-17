Elon Musk exige indemnização recorde de US$ 134 mil milhões à OpenAI e Microsoft

O processo judicial movido por Elon Musk contra a OpenAI e a Microsoft atingiu um novo patamar de complexidade com a revelação dos valores recorde pretendidos. A disputa foca-se na alegada violação da missão original da tecnológica, que Musk acusa de ter abandonado o seu estatuto sem fins lucrativos em favor do lucro comercial.

Cálculo astronómico de Paul Wazzan

De acordo com informações avançadas pela Bloomberg, o empresário Elon Musk reclama uma compensação financeira que oscila entre os 79 e os 134 mil milhões de dólares. Este montante tem como base o relatório de C. Paul Wazzan, um economista financeiro e perito judicial com vasta experiência em litígios comerciais de elevada complexidade.

Wazzan fundamenta estes valores na valorização atual da OpenAI, estimada em 500 mil milhões de dólares, argumentando que o investimento inicial de 38 milhões de dólares feito por Musk em 2015 justifica uma participação proporcional nos ganhos atuais. Caso este cenário se concretize, representaria um retorno sobre o investimento inicial superior a 3500 vezes o valor injetado.

A análise pericial não se limita ao capital financeiro, incorporando também o valor do conhecimento técnico e estratégico que Musk partilhou com a equipa fundadora da OpenAI. Segundo os cálculos apresentados, a OpenAI teria obtido ganhos indevidos situados entre os 65,5 e os 109,4 mil milhões de dólares.

A Microsoft, que detém atualmente uma participação de 27% na startup, também é visada, sendo-lhe atribuída uma responsabilidade que poderá chegar aos 25,1 mil milhões de dólares. A equipa jurídica de Musk defende que o magnata deve ser recompensado como um investidor de fase inicial que antevê retornos exponencialmente superiores ao capital de risco inicial.

A fortuna de Musk e a reação da OpenAI

Contudo, a magnitude desta exigência financeira levanta dúvidas sobre o verdadeiro propósito da ação judicial, dado que a fortuna pessoal de Musk é avaliada em cerca de 700 mil milhões de dólares.

Sendo o indivíduo mais rico do planeta, com uma margem de 500 mil milhões de dólares face ao segundo classificado, Larry Page, uma eventual vitória em tribunal teria um impacto financeiro relativamente reduzido no seu património.

Para a OpenAI, esta postura reforça a tese de que o processo não passa de uma campanha de assédio mediático. Em comunicações recentes enviadas a investidores, a empresa alertou para a possibilidade de Musk realizar alegações "extravagantes" para captar a atenção do público antes do julgamento, marcado para abril em Oakland, na Califórnia.

Leia também: