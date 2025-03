EU OS: o sistema operativo que vai libertar a União Europeia do Windows?

A situação nos EUA e a sua postura para o resto do planeta tem levado a União Europeia a olhar de forma diferente para a sua soberania digital e tecnológica. Neste sentido, o EU OS, um sistema operativo baseado em Linux, poderá substituir o Windows em todos os computadores do sector público e dar uma liberdade que é procurada.

EU OS: o sistema operativo da União Europeia

Já existiram muitas tentativas anteriores de substituir o Windows pelo Linux, mas agora há uma motivação extra. A União Europeia tomou consciência de que os aliados podem virar-se contra si, e não pode confiar tecnologicamente nos Estados Unidos ou noutros países. O EU OS, o sistema operativo da União Europeia, é uma das muitas respostas possíveis.

O sistema operativo da UE é baseado no Fedora Linux, com uma interface baseada no KDE Plasma. Esta solução pretende tornar-se o sistema operativo oficial nas administrações públicas, empresas, escolas e universidades da UE. Como explica o próprio site do projeto, o sistema operativo da UE não é um software universal.

Haverá uma base comum, mas haverá diferentes versões e variantes dependendo do local onde for utilizado. Uma empresa pública com milhares de funcionários, uma escola ou uma universidade não têm as mesmas necessidades, pelo que o sistema operativo da UE se adaptará a cada sector.

O Linux para nos libertar do Windows

É importante deixar claro que este não é um sistema operativo para uso doméstico. Está a ser projetado para uso em administrações públicas. Atualmente, é ainda uma prova de conceito e ainda não é um software oficial da União Europeia. Está a ser desenvolvido por um grupo de programadores Linux voluntários de toda a UE.

Só quando for comprovada a sua viabilidade é que o oferecerão à Comissão Europeia para aprovação oficial da sua utilização. A equipa de desenvolvimento está convencida de que será possível migrar do Windows para o sistema operativo da UE em todas as administrações europeias em apenas dois anos, em vez dos 20 anos estimados por outras previsões.

O EU OS, o sistema operativo da União Europeia, é uma iniciativa dos cidadãos, que se junta a iniciativas oficiais como o Docs, a alternativa europeia ao Google Docs ou o OpenEuroLLM, um LLM para competir com o GPT da Open AI. A soberania digital e tecnológica da Europa está em movimento.