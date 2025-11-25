“Pesquisa de compras”: como o ChatGPT pode comparar produtos por si

O ChatGPT acaba de receber uma nova ferramenta que procura ajudar os consumidores mais indecisos a fazer escolhas mais acertadas. Mesmo a tempo da Black Friday, tem à sua disposição mais um comparador de preços, mas este ainda mais inteligente.

Com a enxurrada de descontos a que somos expostos na altura da Black Friday, torna-se um desafio saber por qual produto optar ou compreender qual é, de facto, a melhor oportunidade.

Ainda que os chatbots já possam facilitar largamente essa tarefa, um dos seus principais problemas, neste sentido, é o facto de não serem especialmente bons a verificar se um preço é o mais baixo possível ou se uma oferta é realmente imperdível.

Para preencher esta lacuna, a OpenAI muniu o seu ChatGPT com uma nova ferramenta, disponível para todos os utilizadores, desde ontem. Nesta altura de maiores indecisões, a OpenAI está a oferecer um acesso quase ilimitado.

ChatGPT acaba com os 20 separadores de indecisão

De nome "Pesquisa de compras", a novidade ajuda os utilizadores a encontrar as melhores ofertas do produto que desejam comprar. Para isso, basta descrever o que procuram usando linguagem natural.

Com a informação que lhe é dada, o ChatGPT cria um guia de compras inteligente e personalizado, tornando-se numa espécie de assistente. Quanto mais detalhado for o pedido, melhor será a sua pesquisa.

Segundo a empresa, a experiência da "Pesquisa de compras" surge com o objetivo de ser uma conversa bidirecional, pelo que o ChatGPT pode fazer perguntas para melhor entender o objetivo do utilizador e direcionar a pesquisa, entregando informações atualizadas.

Além disso, a ferramenta tem um desempenho particularmente bom para compras com muitos detalhes, abrangendo desde eletrónica, beleza, casa e jardim, cozinha e eletrodomésticos, e desporto e atividades ao ar livre.

Após saber o que o utilizador procura, o ChatGPT entrega um guia de compras personalizado, listando os melhores produtos e mostrando as principais diferenças, vantagens e desvantagens, e preços.

Desta forma, em vez de ter de abrir 20 separadores para ponderar sobre vários produtos, poderá ver as oportunidades compiladas e comparadas, num único local, acessível pela web ou na app.

Embora a OpenAI tenha planos para compras diretas no ChatGPT, neste momento, a compra pode ser feita através do website de cada loja, cujo link é fornecido pelo chatbot.